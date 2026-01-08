Los detalles de la nueva oferta de River a San Lorenzo por Romaña: curiosidades y optimismo

El plantel de River se encuentra realizando la parte más fuerte de la pretemporada en San Martín de Los Andes, como es habitual. Mientras tanto, los dirigentes se mueven en el mercado de pases para cumplir con los pedidos del entrenador Marcelo Gallardo. y el principal apuntado es Jhohan Romaña.

Hasta el momento, ninguno de los ofrecimientos que River hizo convenció a la dirigencia de San Lorenzo aunque el último podría llegar a encaminar un acuerdo. ¿De qué se trata?

El Millonario envió una oferta de 2,6 millones de dólares por la mitad del pase del defensor, algo que en el Ciclón no ven con buenos ojos porque el deseo es vender un porcentaje más: pretende unos cinco millones por el 80%.

Por este motivo, River está dispuesto a comprometerse en comprar la otra mitad del pase en tres millones de la moneda estadounidense (más de lo que vale la otra mitad) y lo debería hacer en el plazo de un año.

La oferta, además, incluye una multa de un millón de dólares en caso de que River no cumpla con esta promesa de quedarse con la totalidad del pase del defensor colombiano.

San Lorenzo volvió a rechazar la oferta de River por Romaña.

Con este nuevo ofrecimiento, River estaría pagando 5,6 millones de dólares por la totalidad del pase de Romaña cuando San Lorenzo pretende cinco por el 80%.

De esta manera, los números empiezan a acercarse a lo pretendido por el Ciclón y, por tal motivo, hay optimismo para que el defensor pase a formar parte del plantel conducido por Gallardo. Se podría cerrar mañana.