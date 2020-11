Los contactos de un caso positivo no podrán permanecer en hoteles

Los turistas que presenten síntomas durante el viaje o estadía, así como su grupo familiar o contingente, deberán regresar a sus lugares de residencia en 24 horas o permanecer en centros extrahospitalarios dispuestos por los municipios hasta completar el período de aislamiento.

Si el turista se encuentra en condiciones clínicas y cuenta con medios propios para trasladarse, deberá regresar a su lugar de residencia habitual para completar el período de aislamiento. Para este traslado dispondrá de un período de 24 horas para circular.

Si el turista no cuenta con los medios o no se encuentra en condiciones de retorno a su domicilio habitual, el Municipio deberá alojarlo en centros de aislamiento extrahospitalarios hasta completar el período de aislamiento del grupo.De esta forma, queda establecido que esas personas no podrán permanecer en hoteles y alojamientos.

Las autoridades sanitarias locales deberán garantizar que el caso se encuentre debidamente notificado especificando el domicilio habitual vinculado al caso y el sitio de alojamiento en el campo Ámbito de Concurrencia dentro de los antecedentes epidemiológicos de la ficha del caso del SNVS.

Respecto del manejo de contactos de un caso sospechoso o confirmado, se dispuso que los contactos deberán realizar la cuarentena correspondiente hasta finalizar el período de 14 días desde el último contacto en caso de confirmación o hasta el descarte de la enfermedad.

Los turistas que resulten contacto estrecho de un caso (por ejemplo, grupo familiar o contingente) y cuentan con medios propios para trasladarse deberán regresar a su lugar de residencia habitual para completar el período de aislamiento.

(Télam)