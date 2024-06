“LOS COMPAÑEROS DE FUYANA DE RAFAELA ME DIJERON QUE EL PIBE ES UN MALA LECHE ” ( ROCHI GONZÁLEZ)

Rodrigo “Rochi” González, de Aldosivi, expulsado por emprenderla a las trompadas en Rafaela, ni bien Julián Fuyana quebró a Franco Godoy en el cotejo que el Tiburón ganó por 2 a 0 el último domingo, dialogó este martes con el programa radial y online “LA VOZ DEL ESTADIO” por la 90.5 Radio Éter MdP ( de lunes a viernes de 18.00 a 20.00) donde reveló que ” referentes del mismo equipo de Atlético de Rafaela me dijeron que en LAS PRÁCTICAS A ESTE PIBE LO TIENEN QUE FRENAR PORQEU ES UN MALA LECHE COMO VA A CADA PELOTA . Ante eso me indigné y quise encararlo, y después vino el arquero me empujó, y reaccioné mal … pero para defender a un compañero, lo volvería a hacer “

Aquí el audio completo

Comparte esto: Facebook

X