Los Bla Bla & Cía regresan con su premiado espectáculo “Modelo vivo o muerto”

El grupo teatral Bla Bla & Cía presenta su obra “Modelo vivo o muerto”, una comedia en tres actos, el próximo sábado 20 a las 21:00 en el Teatro Roxy (San Luis 1750).

Tras dos años de su creación y un exitoso paso por la temporada de verano, la compañía retorna a Mar del Plata en el marco de una gira que los llevará hasta fines de noviembre por CABA, Gran Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Neuquén, San Juan, Córdoba, Resistencia y Montevideo.

“Modelo vivo o muerto” es una obra cargada de humor absurdo, grotesco y delirio, que transcurre durante el examen final de una prestigiosa academia de arte, donde un modelo vivo es hallado misteriosamente sin vida. Al descubrirse que se trata de un crimen, el personal de la institución inicia una investigación con métodos poco convencionales, demostrando que en este escenario todo puede suceder.

Desde su estreno en abril de 2023, la obra ha cosechado 150 funciones en diversas salas del país y ha recibido importantes reconocimientos: tres nominaciones a los Premios Estrella de Mar 2024 en las categorías Mejor Comedia, Actor de Comedia (Manu Fanego) y Música Original (Sebastián Furman), y dos nominaciones a los Premios María Guerrero 2023 en Vestuario (Sandra Szwarcberg) y Música (Sebastián Furman).

La Compañía Bla Bla está actualmente integrada por Manu Fanego, Sebastián Furman, Pablo Fusco, Julián Lucero, Tincho Lups, Carola Oyarbide y su productora y asistente Maribel Villarosa.