Los balcones evitan dos intentos de femicidios en San Jacinto y Polonia y Gaboto

Dos episodios de extrema violencia registrados en distintos puntos de Mar del Plata encendieron las alarmas esta semana y derivaron en importantes operativos policiales que culminaron con la detención de dos hombres acusados de graves delitos contra mujeres de su entorno.

El primero de los hechos se inició el domingo, cuando un joven de 26 años se presentó en la vivienda de su expareja, en la zona de Alsina al 2200, y la amenazó con un explosivo. Tras la denuncia, personal policial intentó detenerlo, pero el sospechoso logró escapar de manera cinematográfica al arrojarse desde un cuarto piso. La caída fue amortiguada por cables y la copa de un árbol, lo que le permitió huir.

A partir de ese momento, se desplegó una intensa búsqueda. La DDI estableció que el acusado se ocultaba en una casa ubicada en el área de avenida Polonia y Gaboto. Con una orden judicial, este miércoles se realizó un allanamiento en el lugar. El ingreso fue complejo debido a que la vivienda tenía accesos reforzados, lo que obligó a los efectivos a entrar por una ventana lateral. Durante el procedimiento, el hombre intentó fugarse una vez más, cruzando a una casa lindera y escondiéndose en un vehículo, pero finalmente fue reducido y trasladado a la Unidad Penal N.º 15 de Batán.

Casi en paralelo, otro grave episodio sacudió al barrio San Jacinto. Una mujer de 38 años se arrojó desde el primer piso de su casa, en la zona de calle 6 Bis al 115, para escapar de su pareja, a quien denunció por mantenerla retenida y amenazarla de muerte con una pala. La caída le provocó una fractura en la pierna derecha, además de cortes y múltiples hematomas.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde también se incorporó a la causa que el agresor le había cortado el cabello contra su voluntad, un dato que refuerza el contexto de violencia sostenida. Tras el episodio, el hombre acompañó a la mujer hasta el centro de salud, pero allí se tornó violento y fue detenido por la policía.

La causa quedó a cargo de la fiscal María Florencia Salas, titular de la UFI N.º 1, quien imputó al sospechoso, de 36 años, por tentativa de femicidio. Desde la fiscalía indicaron que se investiga si los ataques formaban parte de una situación de violencia de género reiterada.