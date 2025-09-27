Los amantes del automovilismo, de parabienes: las «Glorias del TC» hacen rugir los motores en 25 de Mayo

Programa de actividades
9 horas: Apertura del parque cerrado (rotonda de La Mulita).
9.20 horas: Reunión de pilotos de Los Inmortales del TC.
9.45 horas: Reunión de pilotos de Las Glorias del TC.
10 horas: Inauguración, con palabras del intendente Ramiro Egüen.
Comienzo de la exhibición: desfile de los Inmortales del TC (una vuelta).
10.35 horas: Pre-grilla autos Glorias del TC.
11 horas: Primera tanda de autos Glorias del TC en circuito (tres vueltas).
12.50 horas: Segunda salida de los autos Inmortales del TC.
13.30 horas: Segunda tanda de Glorias del TC (tres vueltas).
14.15 horas: Vuelta despedida a los Inmortales del TC.
15 horas: Tercera tanda de Glorias del TC (tres vueltas).