“Los 150 años de Mar del Plata no están festejados”

El empresario marplatense muy comprometido con la ciudad, eludió las vacías y clásicas declaraciones utilizadas por la política. Y desde sus expresiones, se pueden captar los desaciertos cometidos, que le restan competencia a la ciudad y malgastan un gran porcentaje del millonario presupuesto sostenido por contribuyentes asfixiados por el fisco.

Sus verdades dejaron a varios fuera de juego:en diálogo con el programa radial y por streaming LA VOZ DEL ESTADIO que se emite en sus dos ediciones ( a las 13.00 por la 96.5 Residencias y de 18.00 a 20.00 por la 90.5 Radio Éter MdP) y en el canal de YouTube Tube @golesdemedianoxhe .

“Los 150 años de Mar del Plata todavía no están festejados. No sé homenajeó a los de Mar del Plata. La historia de la ciudad no la compusieron ni los Pimpinela ni los Palmeras. La compusieron los empresarios de Mar del Plata”. Precisa definición de Pablo Baldini en relación a un acontecimiento que no mereció el tratamiento adecuado, constituyendo un disparate institucional.

El exitoso empresario marplatense no dejó de ser contundente en cada uno de los temas que sencillamente los abordó desde sus experiencias y conocimientos. En torno a la licitación del Estadio José María Minella no ahorró dudas y disparó “Desconfío lo que va a pasar ahi, no en materia política, sino empresarial. Tanto en el estadio Mundialista y en el poli veremos qué pasa”. Quiero ver qué va a pasar con la gente de Mar del Plata, porque cuando los ingresos vienen de afuera, quedan afuera”

Y fue categórico al afirmar “Es el único estadio municipal que no es de una provincia. Lo que vale es la inversión, no el canon. El pliego está muy bien pero le falta que pasará con los equipos de Mar del Plata y con los productores locales”.

Y formuló las razones “La Provincia y el Municipio al estar distantes generan esto. Nosotros tenemos un Municipio que no puede mantener el estadio, y no lo digo sólo por esta gestión”.

En cuanto al plazo basó el mismo desde su adquirida gama de antecedentes en el tema: “Es por 30 años más 10, es una locura. Figura AFA y FIFA en el pliego. Va a haber espectáculos deportivos pero quién te garantiza espectáculos culturales. Veremos qué pasa, por qué con Tapia anunciaron cosas y no ocurrió ninguna”.

Y el factor suerte no estuvo ajeno en el contexto tratado: “En el estadio no se pueden hacer conciertos ni partidos porque se puede caer un tornillo de una tribuna y te rompe la cabeza, tuvimos mucha suerte”

En cuanto al episodio del 2 de septiembre de 2023 que lo dejó 26 días internado tras el golpe que le peopinó un empleado del Bar La Cava en la zona de Güemes, Baldini dijo que se llama a silencio hasta que – pronto- la Justicia se expida al respecto. Aquí el audio completo de la entrevista.

