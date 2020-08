López Murphy trabaja en un frente con Espert, Gómez Centurión y Milei

Ricardo López Murphy volvió a la política partidaria luego de casi una década y trabaja en el armado de un frente que incluya a los ex candidatos a presidente José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión.

El ex candidato a presidente en 2003 y en 2007, buscará relanzar su partido Recrear y mantiene conversaciones con los partidos Libertario, el Demócrata y el Autonomista Nacional, entre otros. Para fines de agosto planea unir a todos estos partidos para el lanzamiento del frente “Encuentro Republicano”.

En los últimos meses, Espert y Gómez Centurión mantuvieron conversaciones con el “Bulldog” y sus colaboradores más cercanos. También lo hizo José “Pocho” Romero Feris, presidente del Partido Autonomista Nacional.

Es por eso que junto al titular del Partido Libertario, Agustín Spaccesi, comenzaron la tarea de juntar adhesiones y afiliaciones en todas las provincias, a fin de conformar nuevamente un partido nacional. El esquema se completa, hasta ahora, con la activa participación del Partido Demócrata Nacional que conduce Carlos Balter. El Partido Libertario tiene personería jurídica en Córdoba y Tierra del Fuego y una Junta Promotora conformada en PBA, mientras que Recrear ha formado Juntas Promotoras en CABA, Santa Fe, Mendoza, Santiago del Estero, Entre Ríos, Mendoza y La Pampa.

“Trabajo para conformar un frente muy amplio, del que formen parte los liberales, pero que no sea solamente de liberales”. Aspiro a construir una alternativa al gobierno actual, que sea lo más amplia posible. En 2021 vamos a competir, pero debemos enfocarnos en converger y armar una fuerte y consistente coalición republicana para el 2023″, afirmó días atrás Lopez Murphy, en uno de los zooms semanales que tiene con otros dirigentes.

El ex ministro de Defensa y de Economía de Fernando de la Rúa inició una serie de charlas virtuales de las que participaron con el titular de la UCR, Alfredo Cornejo; el ex senador nacional, Miguel Angel Pichetto; el economista liberal Javier Milei; y hasta con el ex presidente de Uruguay, José María Sanguinetti. Para los próximos días tiene una programada con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

“Es muy clara la opción: competir para refrescar la alternativa institucional en el ´21 para, repito, converger en el ´23 en una gran coalición, lo más amplia posible, que reemplace el régimen actual. Esa, para mí, es la prioridad. Desplazar, de una vez, a cualquier populismo en 2023, y darle a esta sociedad una verdadera y consistente expectativa de futuro que hace años que no tiene”, dijo López Murphy, que planea presentarse a diputado nacional por la Ciudad en 2021.

“Las ideas están prendiendo y me alegra enormemente ver cómo están confluyendo las fuerza liberales. Me alegra ver como Ricardo López Murphy, que es como mi segundo padre, haya decidido volver al ruedo político”, dijo Milei en un mensaje que difundió por Youtube.