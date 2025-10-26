López Murphy reclamó debates obligatorios y destacó los avances de la boleta única

El candidato a diputado nacional por Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, emitió su voto y remarcó la importancia de participar “en paz y con orden”, en el marco de un proceso electoral que consideró “una reafirmación de la Constitución y de la responsabilidad ciudadana”.

“Venir a votar es algo muy importante, hacerlo en paz es todavía más importante. Cada dos años revalidamos y respondemos ante la sociedad, y hacerlo ordenadamente, respetando nuestras leyes y cumpliendo con nuestros deberes, es lo que desearía que nuestro país funcionara todo el tiempo así”, expresó López Murphy tras sufragar.

El economista destacó el despliegue de las Fuerzas Armadas “ofreciendo seguridad a los votantes” dentro de las escuelas, lo que consideró “una señal del orden institucional que la Argentina necesita recuperar de manera permanente”.

Consultado sobre la campaña electoral, López Murphy subrayó que su espacio realizó “una campaña intensa, con menos recursos que el oficialismo y el kirchnerismo, pero con mucho contacto ciudadano”. En ese sentido, lamentó la ausencia de debates entre los candidatos:

“Nos preparamos rigurosamente para debatir. Los debates emparejan la cancha y son fundamentales para la democracia. Vamos a insistir en que sean obligatorios por ley electoral, porque además abaratan las campañas”, sostuvo.

También celebró la implementación de la boleta única: “Para mi generación fue un avance enorme. Ahorramos mucho dinero y logística, eliminando un gasto extravagante”, afirmó.

Sobre la situación económica del país, el dirigente liberal advirtió que la Argentina atraviesa un momento “muy frágil” y señaló que “la estabilidad dependerá de las decisiones que se tomen inmediatamente después de las elecciones”.

Por último, expresó su deseo de que la participación ciudadana sea masiva: “Cuanto más concurra la gente a votar, más sano y legítimo será nuestro sistema democrático”, concluyó