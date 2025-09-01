Lo Lumvrise estrenará en Mar del Plata su espectáculo “Locos recuerdos”

El reconocido trío humorístico Lo Lumvrise estrenará su nuevo espectáculo “Locos recuerdos” el próximo sábado 20 en el Centro de Arte Mar del Plata (San Luis 1750).

Esta propuesta, dirigida a toda la familia, reúne una selección de sketches cómicos que han marcado los 25 años de trayectoria del grupo, consolidado como uno de los más destacados de Rosario.

Conformado por Pelu Taborda, Hernán Cigno y Pachi Fontana, Lo Lumvrise llega a la ciudad donde ha brillado en varias temporadas de verano, ofreciendo un humor sano, original y cotidiano.

El espectáculo combina sketches independientes, sin un hilo conductor, que incluyen parodias como “La bella y la bestia”, un pastor brasileño y un imitador que no sabe imitar, entre otros.

“Locos recuerdos” destaca por su dinámica, integrando música, canto y coreografías. Además, reflexiona sobre la evolución del humor, comparando las formas de hacer reír de antes con las actuales, siempre con un enfoque creativo y respetuoso.