Lo acusaron de corrupto: Scioli tuvo que cerrar los comentarios después de una polémica publicación en redes

El exgobernador bonaerense Daniel Scioli celebró la llegada del año nuevo con una publicación en sus redes sociales que generó polémica y que lo hizo acreedor de una catarata de insultos y comentarios irónicos, al punto que lo obligó a cerrar los comentarios para impedir ese tipo de interacciones.

Reconvertido a Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del gobierno de Javier Milei, el ex motonauta posteó una foto, vestido de blanco, con una caña de pescar en la mano y con la ciudad de Mar del Plata de fondo. “Como en la pesca, los resultados llegan con paciencia y perseverancia. Sigamos reconstruyendo la Argentina, bajo el liderazgo firme del Presidente Milei”, escribió.

En Instagram, Scioli optó por impedir que los usuarios comenten su posteo. En Facebook esto no se puede hacer, así que el hate le llegó a granel. Casi todos los comentarios versaron en torno a su reconversión al libertarismo, pero otros, más subidos de tono, directamente lo acusaron de corrupción.

Tampoco faltaron quienes se burlaron de la pérdida de su brazo, ocurrida durante un accidente en lancha, y los que, con ironía, señalaron las dificultades de practicar la pesca deportiva con esa limitación. En medio del debate dentro del foro, un usuario se animó a adelantar que la foto del Exgobernador va camino a convertirse en el “meme del año”.