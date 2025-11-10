Llenar el changuito en la provincia de Buenos Aires cuesta más de $750.000

En cambio, los changuitos más baratos están en Chaco ($755.224), Formosa ($749.929) y Misiones ($748.815). Y justamente en el ranking, de abajo para arriba, el interior bonaerense aparece sexta, entre las regiones donde se consigue en “mejor precio” la incursión el supermercado.

La consultora señala como posibles causas de la dispersión de precios la diferencia en el costo de vida generalizado entre regiones. La Patagonia, que tiene los changuitos más costosos es a la vez la región que tiene los salarios más elevados. De hecho, Santa Cruz tiene la canasta más costosa pero es también la provincia con el segundo mayor salario promedio del sector privado registrado, por detrás de Neuquén, debido a la incidencia de sectores como Minería, Energía y, en menor medida, Pesca.

Esto implica, según Analytica, que los mayores costos son en parte compensados por remuneraciones más altas. Así, se ve que la ponderación promedio en la región del costo de la canasta por sobre dos salarios promedio es de 15,7%.

El caso opuesto es del Noreste Argentino (NEA), cuyos precios “más económicos” están asociados a salarios que están en niveles más bajos que el promedio nacional, aunque de todos modos allí el resultado es peor: el costo del changuito representa el 29,5% de la suma de dos salarios promedio. (DIB)