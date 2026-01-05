Llega nueva puesta de “El conventillo de la Paloma” a la Sala Payró

“El conventillo de la Paloma”, el clásico sainete de Alberto Vaccarezza, regresará a Mar del Plata con una puesta renovada dirigida por Victoria y María Carreras: subirá a escena los miércoles de enero a las 20:00 en la Sala Payró (avenida Patricio Peralta Ramos 1903).

La propuesta presenta una versión vibrante y actual del emblemático sainete musical argentino. Con más de veinte artistas locales en escena, la obra despliega una energía colectiva que celebra la diversidad, la identidad porteña y la riqueza cultural de los conventillos del Siglo XX, incorporando un pulso contemporáneo que dialoga con las sensibilidades actuales.

Estrenada en 1929, la pieza aborda conflictos, pasiones y enredos que atraviesan generaciones. La llegada de “La Paloma” desencadena celos, prejuicios y tensiones de género que esta puesta revisita desde una perspectiva actual, sin perder el espíritu humorístico y festivo del texto original.

La mirada de las hermanas Carreras profundiza en la vida comunitaria como eje dramático y emocional. La convivencia aparece como desafío y refugio, mientras cada personaje aporta memoria, color e identidad, construyendo una celebración popular que reafirma la vigencia de los clásicos.

El elenco está integrado por Victoria Carreras, Carlos De Pratti, Carlos Vega, Eduardo Liuzzi, Diego Becchi, Lucila Iriarte, Lorena Parisi, Daniela Rodríguez, Juanse Silvera, Pablo Cernadas, Daniel Oviedo, Jorge Hernández, Pedro Bazzoli Hernández, Carlos Comaschi y Osvaldo Rodríguez.

Completan la puesta los bailarines Lola Gutiérrez Rey y Emanuel Marín, la voz de Susana Abruzese y los músicos Marcelo Franco, Martín Franco y Mateo Franco.