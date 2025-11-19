Llega la primera edición de “Fiesta Animal”: música, danza y ritual colectivo

El próximo 13 de diciembre a las 21:00 el Salón La Rosa (Guido 2267) será escenario de la primera edición de “Fiesta Animal”, una celebración que une música, baile, energía y comunidad en una experiencia vibrante y compartida. La propuesta está encabezada por la banda marplatense Semilla y los Animales, en coproducción con IdA Producciones.

Con una potente fusión de rock, funk y ritmos latinoamericanos, Semilla y los Animales dará vida a una noche cargada de movimiento, color y espíritu festivo. La fiesta contará además con la participación del Ensamble de Mujeres Guinè Simbema, que aportará percusión, danza y cantos de Africa Occidental, sumando fuerza, ritmo y raíz cultural al ritual colectivo.

La energía continuará en alto con la música de DJLeaom, quien será el encargado de cerrar la noche con un set que invita a seguir bailando hasta el final.

“Fiesta Animal” nace como un espacio para liberar emociones, conectar con la música y compartir un ritual colectivo. Una propuesta intensa y enérgica que promete convertirse en un clásico de la escena local.

Formada en 2022 en Mar del Plata y Playa Dorada, Semilla y los Animales propone una experiencia musical que combina rock, funk y ritmos latinoamericanos con letras que invitan a la reflexión, la superación y la conciencia ambiental. Sus canciones abordan la conexión con la tierra, la naturaleza y los elementos, con una impronta poética y una puesta en escena intensa y cuidada.

La voz de Semilla transmite el latido de lo ancestral, mientras que Los Animales construyen una sólida base rítmica con bajo, batería y dos guitarras que dialogan en armonía. Actualmente, la banda se encuentra presentando su primer disco junto a nuevas canciones inéditas, acompañadas por una destacada propuesta audiovisual.