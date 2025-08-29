«Hagan lío por un mundo mejor» es el mensaje de la Caravana de la Primavera 2025 que este año cumple su 65 edición.

Así lo comunicarión desde la organización del evento, Oratorio Juvenil Pequeño Mundo. Desde 1961 que la Caravana regala a los marplatenses un día distinto, en el que la ciudad sale en sus bicicletas a recibir la nueva estación. Según los organizadores, el mensaje de este año busca honrar el legado del Papa Francisco.

“Creemos que es importante reafirmar sus ideas. Honrando el testimonio de su vida, nos invita a ser protagonistas del cambio, a buscar ser esa Iglesia en salida, que no se queda en la comodidad de su hogar, sino que sale en busca del más necesitado. Son las palabras de Francisco las que nos incitan a ponernos en marcha para alcanzar un mundo mejor”.

Reconocer este mensaje como un llamado a la acción motiva a los participantes a transformar su realidad día a día, en acciones grandes y pequeñas. Por eso, este 21 de septiembre, los organizadores invitan a todos a recorrer juntos las calles de Mar del Plata, movilizando a los hermanos y, como Francisco quería: haciendo lío por un mundo mejor.

Recorrido de la Caravana de la Primavera 2025

La cita será el domingo 21 de septiembre (Día de la Primavera). La Caravana de la Primavera 2025 comenzará a las 8 en Matheu 3349, seguirá el tradicional recorrido hacia el faro de la ciudad y culminará en el Monumento al General San Martín.

Inscripción:

La compra del solapín es opcional, comenzará el lunes 8 de septiembre y estará abierta de lunes a sábados de 10 a 19. El solapín, que incluye beneficios para los participantes, aún no tiene precio definido. Entre los servicios se encuentran: vaso de gaseosa, helado, opción de acceder a colectivos que acompañan la Caravana de la Primavera 2025, transporte de bicicletas en camión de apoyo y participación en el sorteo de una bicicleta.

Reconocimiento en trámite:

Avanza en el Concejo Deliberante un proyecto que busca declarar a la Caravana de la Primavera como Patrimonio Cultural Intangible de la ciudad, reconociendo el aporte del evento a la cultura de Mar del Plata y la trayectoria del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo, perteneciente a la Obra Don Orione, al cumplirse la 65° edición de la Caravana. El proyecto contempla también la instalación de un bicicletero conmemorativo en la Plazoleta Pablo Marinacci.

Consultas del público para la Caravana de la Primavera 2025: +54 223 668-5862 (Pequeño Mundo)

Para coordinar notas: Lautaro Spadavecchia +54 223 497-7597