Llega al Teatro Auditorium “Incidente en Vichy”, de Arthur Miller, con dirección de Pablo Gorlero

Del jueves 12 al domingo 15 a las 21:30 se presentará la obra “Incidente en Vichy”, de Arthur Miller, con adaptación y dirección de Pablo Gorlero, en la Sala Piazzolla (avenida Patricio Peralta Ramos 2280).

La propuesta explora temáticas como el negacionismo, la validación del horror y la violencia, la cobardía y los ideales convertidos en cicatrices ocultas. La obra reflexiona sobre la diversidad de opiniones frente al terror, el miedo, la comodidad, el individualismo y la ausencia de sentido de comunidad como factores que debilitan a un grupo humano que simboliza a la sociedad.

La acción transcurre en una comisaría de la ciudad de Vichy, en Francia, a mediados de la Segunda Guerra Mundial, una zona considerada “liberada” de la ocupación nazi. Durante una espera tensa, comienzan a revelarse las personalidades, ocupaciones, miedos y sospechas de los detenidos, mientras circulan rumores sobre campos de concentración y otros objetivos de los invasores.

En ese espacio aparecen los captores: oficiales nazis, antropólogos y detectives franceses que expresan la violencia y la furia del ser humano. A medida que los prisioneros son llamados por los oficiales y algunos no regresan, descubren que no se trata de una simple revisión de documentos, sino de un mecanismo de selección con consecuencias irreversibles.

“Incidente en Vichy” es una pieza en un acto de 90 minutos, estrenada originalmente en 1964 en los Estados Unidos. La obra cuenta con el auspicio del Museo del Holocausto y fue nominada a ocho premios ACE, además de obtener los galardones a mejor obra y mejor actor en los Premios al Teatro Independiente.