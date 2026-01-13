Llega al Auditorium la nueva comedia de Sutottos, “Feliz día”

“Feliz día”, el nuevo espectáculo del dúo Sutottos, se presentará del jueves 15 al domingo 18 a las 21:00 en la Sala Payró (avenida Patricio Peralta Ramos 1903).

La obra es una comedia que amplifica y exagera, con humor, la exigencia permanente por ser felices y disfrutar. Dos hermanos mellizos viven en la casa de su madre, con quien mantienen un vínculo exageradamente edípico, y están a punto de festejar su cumpleaños número cuarenta.

Mientras esperan a los invitados, que nunca llegan, se suceden sus intentos y fracasos por alcanzar la felicidad. En un mundo donde pasarla bien aparece como una imposición constante, el cumpleaños se convierte en el punto máximo de ese mandato social. En ese contexto, “Que los cumplas feliz” deja de ser un deseo para transformarse en una obligación imposible de sostener.

Luego de una exitosa gira por España y de una temporada con localidades agotadas en el Teatro Picadero, la obra fue nominada a los premios ACE en la categoría “Mejor espectáculo de humor” y obtuvo dos distinciones en el Festival de Teatro Vagas Bajas, en España: “Mejor obra”, premio del público, y “Mejor actor” para sus protagonistas.

“Feliz día” cuenta con actuación, dirección y dramaturgia de Andrés Caminos y Gadiel Sztryk, quienes consolidan en este nuevo trabajo el estilo humorístico y reflexivo que caracteriza al dúo.