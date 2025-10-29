Llega a Mar del Plata la primera fiesta electrónica para chicos, “Techno Kids”

El próximo 2 de noviembre Mar del Plata será escenario de una propuesta inédita en el país: “Techno Kids”, la primera fiesta de música electrónica especialmente diseñada para niños y familias. El evento se llevará a cabo desde las 18:00 en Abbey Road (Juan B. Justo 620).

Más que una simple fiesta, “Techno Kids” se presenta como un encuentro cultural y musical que fusiona la magia de la infancia con la energía de la música electrónica. Durante la experiencia, los clásicos infantiles se transformarán en versiones electrónicas, invitando a chicos y grandes a bailar y compartir un momento diferente.

El evento contará con DJ en vivo, efectos especiales, show de luces y una ambientación visual interactiva, todo pensado para estimular la creatividad y sorprender a los más pequeños. Podrán participar niños desde 8 meses hasta preadolescentes, siempre acompañados por un adulto y con protección auditiva.

“Techno Kids” surge de la iniciativa de dos mamás emprendedoras, quienes unieron su experiencia en proyectos vinculados a la infancia, la educación y la recreación. Su objetivo es crear un espacio seguro, inclusivo y divertido donde las familias puedan disfrutar juntas de la música y el movimiento.

“Queríamos ofrecer algo diferente, que uniera música, creatividad y familia. Lo hicimos desde nuestro lugar de mamás, pensando siempre en qué les gustaría a nuestros hijos y qué ambiente seguro queríamos para ellos”, expresaron las fundadoras.