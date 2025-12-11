LLA interfiere en el ejercicio de la libre expresión de periodistas: Una interna que impacta en Mar del Plata

Avanza la denuncia de La Libertad Avanza (LLA) contra los periodistas Mario Rubén Casalongue y Ulises Catriel Cuenca. Este último, según fuentes anónimas, de acercamiento con un sector del asesor presidencial Santiago Caputo.

El ala en La Libertad Avanza que responde a Karina Milei, comandada por las diputadas Celeste Ponce y Lilia Lemoine, y la Influencer Marilú, busca avanzar contra el periodismo por supuestas operaciones mediáticas.

¿Nueva interna libertaria entre Karina Milei y Santiago Caputo que se judicializa? ¿U otro gesto del Gobierno contra el periodismo?