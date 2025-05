LLA no avanzará en el territorio de Montenegro: Puede haber chispazos; ¿Y qué hacemos con Marina?

El intendente Montenegro necesita estar ávaro para defender posiciones de los propios en las listas. Difícil acuerdo si hay que contemplar espacios para La Libertad Avanza que tutela los acuerdos. Carrancio es un jugador que deberá apelar a la pierna fuerte. Están como de moda los libertarios, ya tienen 2 ediles en cómodas bancas y aspiran a otro tanto por lo menos según sus expectativas. El problema es para quienes pretenden renovar en la coalición fenecida de Juntos Por el Cambio. ¿Y qué hacemos con Marina Sánchez Herrero? – “Ese es un problema de las promesas de Maxi (por Abad)“ – responden popes de la negociación. Y los “Lilitos” que hicieron todos los deberes, parece que la escribanía va a cambiar de palo y justo cuando hay que hacerse cargo de la herencia de Montenegro. – “Mejor es irse” – opinan quienes frecuentan el Honorable Concejo Deliberante. Siempre hablamos de bancas a salir no a los premios. A comprar pochoclos en la plaza. Ya se pondrá difícil y seguramente se estancarán casos que viene desarrollando la mayoría automática. Montenegro va a necesitar más muñeca que Colapinto.

Cristian Ritondo convocó este jueves a los intendentes bonaerenses del PRO para pasar en limpio el estado de las negociaciones con La Libertad Avanza de cara a las elecciones de septiembre y octubre en la provincia de Buenos Aires. Asistió “El Ruso” por Montenegro y se llenó el ánimo de preguntas. Pero es un político de estirpe y sabrá atravesar el mar de fondo. Lindo paquete le deja a Agustín Neme, tal vez un bloque díscolo, y ya no se podrá decir cualquier verdura en el recinto. Muy complicado, oscuro y no habrá más blindaje a cambio, todo un tema cuando se caen en incumplimientos y hay que poner la cara.

La reunión tuvo lugar en la sede partidaria de calle Balcarce, en la Ciudad de Buenos Aires y se produjo un día después del encuentro que el senador nacional mantuvo con Diego Santilli, otro de los dirigentes del PRO que empujan la alianza con los libertarios.

Al cónclave de este jueves acudieron algunos legisladores y la gran mayoría de los jefes comunales amarillos, quienes hicieron especial hincapié en que la alianza con LLA respete la territorialidad de los 14 intendentes del PRO.

“Le transmitimos la intención de seguir avanzando con el cambio pero pedimos que se nos respete el territorio y nos dijeron que va a ser así” remarcó a Infocielo uno de los jefes comunales que asistió al cónclave.

Según coincidieron algunos de los presentes, ese fue el pedido central de los intendentes, quienes advirtieron al titular del PRO bonaerense que en muchas de sus localidades los dirigentes que responden a Javier Milei actúan como opositores a sus gestiones.

“ Nos votan en contra. Uno puede estar muy de acuerdo con el gobierno nacional pero abajo pasa que, en muchos casos, se manejan como oposición” recordó uno de los alcaldes.

La posibilidad de respetar los liderazgos de los intendentes también sería recíproca para el caso de los tres mandatarios locales de La Libertad Avanza: Diego Valenzuela (Tres de Febrero) Ramiro Egüen (25 de Mayo) y Fernanda Astorino Hurtado (Capitán sarmiento).

“Nada nuevo a lo ya expresado por Ritondo. Se van a respetar los territorios de los intendentes de ambos lados” ratificó otro de los intendentes consultados por Infocielo.

Al encuentro con Cristian Ritondo asistieron los intendentes del PRO Soledad Martínez (Vicente López), Ramón Lanús (san Isidro) Javier Martínez (Pergamino), en la foto aparece Alejandro Rabinovich (Peleando la suya) la mano derecha de Guillermo Montenegro (Mar del Plata) Pablo Petrecca (Junín), Fernando Bouvier (Arrecifes), Sebastián Abella (Campana) Francisco Ratto (San Antonio de Areco), Marcelo Matzkin (Zárate), Juan Ibarguren (Pinamar) , Diego Reyes (Puan) Lisandro Matzkin (Coronesl Pringles) Jorge Etcheverry (Lobos). Estuvieron ausentes María José Gentile (9 de Julio) y Santiago Passaglia (San Nicolás), quien también es considerado como parte del esquema.

Acuerdo PRO –LLA: ¿Qué pasará en las secciones?

El desdoblamiento electoral en la provincia abre un escenario inédito para el posicionamiento de candidatos locales y seccionales, más allá que en la Libertad Avanza destacan la estrategia de nacionalizar la elección utilizada en la Ciudad de Buenos Aires para replicar en provincia.

Si bien no hay certezas de cómo se producirán los acuerdos seccionales, se cree que allí si prevalecerán esquemas mixtos. “Donde haya un mejor nombre de cualquier espacio potenciaremos eso. No tiene que haber mezquindad” explicó uno de los intendentes.

En paralelo a las negociaciones de cúpula, se espera que en los próximos días se afinen los contactos territoriales entre los dirigentes del PRO y los coordinadores locales y seccionales de La Libertad Avanza. ¿Y los radicales? no aparecen en la góndola y menos aún cuando no justifican cargos partidarios que se han fugado y/o ya no se detentan.