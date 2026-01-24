Literatura y curiosidades históricas: Charlie López llega al Festival Penguin Libros

El escritor Charlie López se presentará el próximo miércoles 28 a las 19:00 en el Festival Penguin Libros de Mar del Plata, con el encuentro “Charlas sobre libros al atardecer: Todo tiene su historia. Supersticiones, creencias, costumbres y objetos de la vida cotidiana”, en Villa Victoria (Matheu 1851), con entrada libre y gratuita.

La actividad contará con la presencia del autor, quien estará acompañado por su perrita Belle, y concluirá con una firma de ejemplares para el público.

El libro “Todo tiene su historia” propone un recorrido por supersticiones, creencias y costumbres de la vida cotidiana, con un enfoque didáctico y accesible. A través de ejemplos históricos y culturales, explica el origen de prácticas como no pasar la sal de mano en mano, no abrir paraguas bajo techo, sacar a los muertos con los pies hacia adelante, soplar velas de cumpleaños, decir “salud” al estornudar o contar ovejas para dormir.

La obra también aborda curiosidades como la resistencia inicial al uso del papel higiénico, el origen del abrelatas y del lavavajillas, el padrinazgo presidencial de un “lobisón” en la Argentina y el vínculo entre objetos cotidianos y sus significados históricos.

Charlie López es docente, escritor e historiador. Estudió en la Universidad de Buenos Aires, realizó una maestría en la Universidad de Reading (Inglaterra) y es Consultor Psicológico. Dictó la cátedra de Análisis del Discurso en la Maestría del Traductorado e Interpretariado de la Facultad de Derecho de la UBA.

Actualmente conduce “El baúl de Charlie López” en TN y “Palabras con historia” en Canal (á), y se desempeña como columnista especializado en lengua, etimología e historia en Canal 13 y TN. Es autor de numerosos libros, entre ellos “Detrás de las palabras”, “En una palabra”, “¿Por qué decimos?”, “Somos lo que decimos”, “De dónde vienen” y “Después de cierta edad”, y brindó charlas en distintos países de América y Europa.

El Festival Penguin Libros transita su segunda edición y finalizará el 4 de febrero con la participación de la escritora Gabriela Exilart, quien presentará su nueva novela “El secreto de Azucena”. En jornadas anteriores ya se presentaron autores como Eduardo Sacheri, Ludovica Squirru, Daniel Balmaceda y Viviana Rivero, con una importante concurrencia de público.