Lijo se quedó con la causa de las coimas de la Andis pero advierten que debería excusarse

Ariel Lijo se quedó con la causa Andis dos días después del procesamiento de Diego Spagnuolo y de este modo la investigación salió de las manos de Sebastián Casanello.

Lijo fue elegido como subrogante del juzgado 11 que tiene esa causa por la Cámara Federal, tras un sorteo del que solo participaron él y la jueza María Eugenia Capuchetti.

Según anticipó La Nación, hasta el martes estaba previsto que en el bolillero estuvieran también los números de María Servini y Marcelo Martínez de Giorgi, que en las últimas horas solicitaron ser excluidos.

LPO adelantó que Casanello tenía el camino allanado para avanzar contra Eduardo, Emmanuel y Jonathan Kovalivker, los dueños de la droguería Suizo Argentina, investigada como la empresa que pagaba las coimas a la Agencia Nacional de Discapacidad.

Pero el cambio de subrogancia y el posterior sorteo sacaron a Casanello de la cancha. Lijo es el juez federal de mayor peso en Comodoro Py y fue propuesto infructuosamente por Javier Milei para integrar la Corte Suprema por decreto. Por eso que le haya caído el caso despertó voces críticas en la Justicia.

«Lijo aceptó una designación ilegal a la Corte por decreto de este gobierno, debe ser apartado de todas las causas que vinculen a esta administración», dijo a LPO un juez federal.