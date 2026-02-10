Lidia Borda y Daniel Godfrid llegan al Auditorium con un recorrido por la música popular

Lidia Borda y Daniel Godfrid se presentarán este miércoles 11 a las 21:30 en la Sala Piazzolla (avenida Patricio Peralta Ramos 2280) con un inusual repertorio de música popular que enlaza distintos géneros como tango, folklore, bolero y rock, proponiendo un recorrido artístico que combina tradición y nuevas lecturas musicales.

El programa incluye versiones de obras de autores emblemáticos como Discépolo, Manzi, Spinetta, Chico Buarque, Gardel, Zitarrosa, Agustín Lara y Charly García, entre otros, presentes en su último disco, recientemente distinguido con un nuevo Premio Gardel.

Reconocida como una de las voces más importantes de la música argentina, Lidia Borda desarrolla una trayectoria sostenida desde finales de los años 80. Su obra se consolidó principalmente en el tango, género al que imprimió un sello personal y renovador, aunque su carrera abarca una amplia diversidad de estilos reflejada en sus nueve discos editados.