Les robaron el alambrado de su cancha atrás del Minella y el COM les dijo que los domos no andan !

por Jorge Jaskilioff

Ricardo Sosa es  coordinador de todo el fútbol del club San José de Mar del Plata que tienen su cancha detrás del estadio Minella y frente a las canchas de hockey del Muncipio por calle Canosa .
Sosa explxió que les robaron 700 metros de alambrado y que nadie los lñamò desde el Munixipio y que cuando fueron por imágenes del COM ( aproximadamente a 10 cuadras de la cancha) les respondieron que los domos allí instalados NO ANDAN

aquí el audio de lo narrado por Sosa en el programa La Voz del Estadio este viernes por la 90.5 Eter

