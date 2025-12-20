Leonel Chiarella: “La UCR debe hablar menos de rosca y más de gestión”

El flamante presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonel Chiarella, aseguró que el partido debe dejar atrás las disputas internas y construir una agenda “de sentido común y temas que le importen a la gente”.

En una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, el intendente de Venado Tuerto señaló también que el espacio debe “hacer una autocrítica y construir consensos alrededor de figuras con vocación de gobierno y apoyo territorial” si quiere volver a tener figuras presidenciales competitivas.

Sobre el perfil que tendrá el radicalismo en la nueva etapa tras la salida de Martín Lousteau, expresó: “Hay iniciativas del Gobierno y cuestiones que plantea, en las que nosotros estamos de acuerdo”.

Chiarella, dirigente cercano al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y a Lousteau, fue elegido para presidir la UCR con el aval de todos los sectores, incluidos los más afines al presidente Javier Milei, entre ellos el mendocino Alfredo Cornejo y el chaqueño Leandro Zdero, quienes entablaron alianzas este año con La Libertad Avanza (LLA).

A continuación, los principales tramos de la entrevista:

¿Cómo es la relación con los sectores de la UCR más cercanos al Gobierno nacional?

Es muy buena. Estoy dialogando con todos: con Leandro (Zdero), con Alfredo (Cornejo) y con dirigentes de distintas provincias. Creo que el partido tiene que transitar un camino de diálogo y acuerdos, respetando la diversidad y priorizando la unidad. Todos estamos de acuerdo en ese es el mensaje que tenemos que brindar, un mensaje de gestión. Tenemos que dejar de hablar de internas y rosca. La UCR gobierna cinco provincias y más de 500 municipios, y por eso debemos hablar de gestión, producción, seguridad, obra pública y los problemas reales de la sociedad.

¿Cuál es la postura que tendrá el partido frente al Gobierno?

Una postura racional y con sentido común. En lo que estamos de acuerdo, acompañamos; en lo que podemos mejorar, proponemos; y en lo que no coincidimos, lo planteamos. Así funciona cualquier organización responsable. En el debate público tiene que haber un una mirada con sentido común. Es decir, hay iniciativas del Gobierno y cuestiones que plantea, en las que nosotros estamos de acuerdo y hay otras en las cuales creemos que podemos aportar para mejorar. Hay debates que no tienen que ver con cuestiones ideológicas, sino que tienen que ver con cuestiones de sentido común. Que se gaste menos de lo que se recauda es sentido común.

¿Qué opina de la reforma laboral?

El sistema actual fracasó. Hoy hay más trabajadores en la informalidad que en la formalidad, y eso desalienta la contratación. Se necesita una modernización laboral que cuide a trabajadores, pymes y jubilados.

¿Qué esperan del debate presupuestario?

Creemos que Argentina necesita tener presupuesto, y que este debe respetar las asignaciones específicas de recursos. Para los gobernadores e intendentes es fundamental contar con una hoja de ruta fiscal ordenada. Seguramente en la reforma laboral o en el presupuesto hay cosas en las que estemos de acuerdo. Ahora creo que esa es la posición racional de poder aportar a la una construcción de sentido común.

¿Cómo van a trabajar los bloques legislativos? Algunos dirigentes quedaron dentro de la UCR y otros en Provincias Unidas…

Vamos a trabajar para lograr unidad y coordinación, pero también hay una responsabilidad propia de los legisladores. La UCR no son solo los bloques: están los territorios, los intendentes, los gobernadores y el partido nacional.

¿Por qué al radicalismo le cuesta instalar un candidato competitivo a nivel nacional?

No hay una sola razón. En los últimos años aparecieron liderazgos externos que ocuparon ese espacio. También debemos hacer una autocrítica y construir consensos internos alrededor de figuras con vocación de gobierno y apoyo territorial.