Leo Maslíah presentará en Mar del Plata su comedia dramática “La clase de piano”

El 13 de febrero a las 21:00 en El Séptimo Fuego (Bolívar 3675) se presentará por primera vez en Mar del Plata la comedia dramática “La clase de piano”, obra en un único acto del reconocido autor uruguayo Leo Maslíah. La función contará con las actuaciones de Maslíah y de la cantautora y actriz Lorena Rizzo.

La obra transcurre en un living atravesado por deudas y precariedad, donde una profesora de piano intenta impartir sus lecciones mediante métodos tan excéntricos como desesperados. Su nuevo alumno no es lo que aparenta. Entre preguntas incisivas y movimientos sospechosos, la clase deriva en un duelo intelectual y económico que desestabiliza a ambos personajes.

Rizzo es una cantautora nacida en Buenos Aires, que lanzó en 2013 su disco debut “Torpes bondades”. Con cuatro discos editados, es considerada una de las voces destacadas de la escena porteña. Su expresividad combina géneros populares con una impronta compositiva e interpretativa singular. Además de su trayectoria musical, posee formación teatral y experiencia en dramaturgia, actuación y dirección.

Por su parte Maslíah, nacido en Montevideo en 1954, debutó en 1974 interpretando un concierto de Haendel para órgano y cuerdas en el ciclo “Música en las Naves” del SODRE. Desde fines de los años setenta desarrolló una intensa actividad como compositor, intérprete y escritor, con presentaciones en Argentina y giras por América, Europa y Estados Unidos.

Su obra abarca más de 40 libros y cerca de 50 discos de música popular y académica. Sus álbumes “Árboles” y “Leo Maslíah toca Bach” obtuvieron los premios Gardel en 2008 y 2020. Compuso música para piano, cámara y orquesta, además de obras sinfónicas, conciertos y una ópera, “Maldoror”, estrenada en el Teatro Colón en 2003.

Como dramaturgo, escribió numerosas piezas teatrales, algunas dirigidas e interpretadas por él mismo, desde “Certificaciones médicas” (1982) hasta “Influencers”, en colaboración con Daniel Hendler. Fue distinguido por la Fundación Konex, recibió el premio Morosoli y obtuvo varios premios nacionales de literatura y música en Uruguay.