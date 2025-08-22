Política

Lento pero constante: sigue el pase a precios de la suba del dólar

por mdphoy

Con los primeros informes de agosto (que aún no habían captado la suba del dólar de fin de julio) una parte de los analistas y funcionarios del gobierno se animaron a afirmar que el aumento de la divisa no se había trasladado a precios, pero, sin embargo, con el correr de los días se verifica un lento y constante traspaso.

Así lo están revelando distintos estudios privados, cuyos resultados resultan disímiles por las fechas de corte, pero concordantes con la conclusión que el salto de la divisa a fines del mes pasado tiene consecuencia.

Para la consultora ECoGo en la tercera semana de agosto el precio de los alimentos consumidos dentro del hogar subió 1,1%, anotando un avance de 0,5 respecto al mes anterior.

“Con este dato La inflación en alimentos consumidos dentro del hogar ascendería a 2,5% en agosto. Incorporando los aumentos registrados en alimentos consumidos fuera del hogar (3,2%), el indicador se ubica en 2,7%”,

señaló la firma que dirige Marina Dal Poggetto.

“A pesar de la baja del dólar en la última semana impulsada por el apretón monetario que elevó las tasas a niveles que casi triplican la inflación proyectada para el año, los precios se ubicaron al alza esta semana y los alimentos registraron aumentos por encima de lo esperado. Esto responde en gran medida a los aumentos registrados en la carne vacuna, que luego de varias semanas casi sin variaciones, experimentó un salto del 2,9%”, concluyó EcoGo.

Para LCG –con corte los miércoles- la inflación de alimentos se frenó y la suba de precios fue de 0,1%.

Pero esta consultora había medido subas de 2% en la primera semana y 1,1% en la segunda. De esta forma, en lo que va del mes la suba de precios en alimentos es de 3,1%.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*