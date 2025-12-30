«Lenta recuperación»: Cristina seguirá internada en el Sanatorio Otamendi, a más de una semana de la operación

El último parte médico sobre la salud de la expresidenta se había dado a conocer el pasado viernes, casi a una semana de su internación, y después de la celebración de Nochebuena y Navidad . Ese día se informó que Fernández presentaba íleo posoperatorio.

Previamente se había informado que Fernández había presentado una complicación usual en los cuadros posoperatorios y debió pasar la Nochebuena internada.

La expresidenta fue intervenida quirúrgicamente el sábado 27 por un cuadro de “apendicitis con peritonitis localizada” y evolucionaba “sin complicaciones post operatorias”, informó en su momento el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires.

La expresidenta fue trasladada ese sábado desde su domicilio del barrio porteño de Constitución al Sanatorio Otamendi, donde debió ser intervenida quirúrgicamente. El traslado se realizó con autorización judicial, en el marco de la prisión domiciliaria que cumple desde hace seis meses luego de quedar firme su condena por corrupción en la causa Vialidad.