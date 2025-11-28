Legislatura: se cayó la sesión y Kicillof por ahora se quedó sin endeudamiento

Cómo sigue el debate por el endeudamiento

El proyecto de ley de endeudamiento -que el Ejecutivo prefiere llamar de financiamiento- es el punto más importante del paquete económico de fin de año que Kicillof envió a la Legislatura: sin la posibilidad de tomar fondos que implica, la posibilidad de ejecutar lo que estipula el Presupuesto, que fue aprobado el miércoles junto a le Ley Impositiva, se complica. Sin esos recursos, tanto la gestión provincial como la de numerosos intendentes quedan al borde de un peligroso precipicio presupuestario.

“En estas 24, 36 ó 48 horas que pasaron desde el último día que estuvimos en este recinto hasta este momento, se exigía diálogo. Y se han hecho todos los intentos: desde esta Cámara, los ministros, las leyes, todo el equipo del gobernador”, sostuvo Tignanelli desde su banca. “La ley de financiamiento tiene deudas que no contrajo este gobierno. Se contrajeron en una gestión donde quienes hoy tendrían que estar acá sentados dando el debate y no se sientan, eran oficialismo”, agregó.

Todo indica que Diputados sesionará en extraordinarias el martes 2 de diciembre. Es que el 10 asumen los nuevos legisladores y el objetivo es llegar a su aprobación ahora, porque sino las negociaciones volverían a foja cero. Kicillof estima que la nueva Legislatura, con más presencia libertaria, será más hostil.

En Diputados, de las 92 bancas, el oficialismo controla 37. Para alcanzar los 62 votos necesarios para aprobar el financiamiento en caso de recinto completo, se necesita asegurar 24 manos no peronistas. Las posibles ausencias opositoras, como siempre, juegan a favor del Ejecutivo, porque reducen el número necesario para llegar al tercio. En la Cámara Alta, UxP tiene 21 senadores, y necesita diez manos más para poder convertir en ley el proyecto.