Legisladores opositores cruzaron a Kicillof luego de su discurso

“A algunos dirigentes políticos los vimos hacer cosas que no son hacer política, son cosas miserables, inmorales y lamentables. No todo vale por un voto, hay límites”, fueron las palabras de Axel Kicillof cuando se refirió al tratamiento que le dio parte de la dirigencia política al asesinato Kim Gómez. Diego Garciarena, diputado radical, le pido que no intente confundir y que “deje de ser un comentarista de la realidad y deje de adjetivar y calificar y asuma su responsabilidad de gobernar”. La Libertad Avanza lo calificó de “hipócrita”.

Los episodios de inseguridad ganaron la agenda de la Legislatura. Todos los bloques opositores, tanto en Diputados como en Senadores se expresaron solicitando informes, pidiendo medidas en conjunto con las Fuerzas Federales y hasta la interpelación del ministro de Seguridad Javier Alonso.

Este jueves habló el gobernador bonaerense Axel Kicillof durante la cuarta conferencia del verano en el Partido de La Costa. Kicillof, al referirse al tema inseguridad y el asesinato de Kim Gómez, la nena de siete años asesinada por dos menores en La Plata, sostuvo que “Lamento muchísimo la bajeza que he observado en estos días. Sé que hay campaña electoral. Me pasó hace poco tiempo que cuando fui reelegido había hechos de inseguridad. Hay algunos que usan esto para ganar un voto, lucrar con el dolor, ver si pueden sacar una ventaja y la verdad que se han traspasado todos los límites. Algunos dirigentes políticos los vimos hacer cosas que no son hacer política, son cosas miserables, inmorales y lamentables. No todo vale por un voto, hay límites”, sentenció Kicillof, al tiempo que sostuvo que son “días tristes”.

LA RESPUESTA DE LA OPOSICIÓN

El primero en cruzar los dichos del Gobernador fue el presidente del bloque de diputados UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena. El marplatense eligió su cuenta en la rede social X y comenzó diciendo: “Miserables e inmorales son los que asesinaron a Kim y que vienen arrasando con la paz y la vida de nuestros vecinos. No intente confundir Señor Gobernador. Deje de ser un comentarista de la realidad y deje de adjetivar y calificar y asuma su responsabilidad de gobernar”, comenzó su escrito.

El radical luego sostuvo que “Es llamativo que en lugar de pelearse con los delincuentes y los asesinos elija pelearse con la oposición. Comprendo que viene teniendo días complejos y que está acertando muy poco en las soluciones que necesitan los bonaerenses, pero no se confunda de enemigo y asuma sus responsabilidades concretas. Invierte demasiado tiempo y demasiados recursos en su pretendida campaña electoral hacia el 2027, en lugar de ocuparse de los múltiples problemas de la Provincia. Gobierne. Abandone la ciencia ficción”, cerró Garciarena.

El jefe del bloque La Libertad Avanza, Agustín Romo, posteó un breve mensaje en X y afirmó que “Habló Kicillof. No, no dijo una sola palabra sobre la inseguridad. Sin palabras”, cerró tajante. Del mismo bloque se expresó el diputado Sebastián Pascual, quién trató a Kicillof “hipócrita”, e indicó que “, Kim y su flia lamentablemente son otras víctimas de las tantas que suma su gestión. Su Mtro. de Seg. debería renunciar, o Ud pedirle la renuncia y solicitar ayuda si no sabe del tema. Su inacción solo suma muertes en PBA”.