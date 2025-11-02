Ledesma largó último y llegó 8º: Recuperó 40 posiciones entre la serie y la final

Christián Ledesma luego de las pruebas clasificatoria del viernes había quedado 6 centésimas de la punta, pero en la clasificación para el orden de largada sufrió inconvenientes que lo relegaron al puesto 48º. Largó en la última fila hoy en la tercera serie y consiguió obtener el puesto 15º para final pudiendo remontar 7 posiciones más y quedar finalmente en octavo puesto. Estaba para más posiblemente pero «carreras son carreras» y el saldo aparece como positivo en un año que se caracterizó por los altibajos. Se vio favorecido en la manda de clasificación por un toque entre varios autos que le permitió avanzar y cumplir con su parte en la final al veterano piloto marplatense.

Comentarios