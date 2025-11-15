Ledesma larga en la primera fila de su serie y es candidato s sumar buenos puntos en Toay

El Turismo Carretera disputó la clasificación en el autódromo de Toay en una atípica jornada con fuertes lluvias. Mariano Werner (Ford Mustang) sumó su 2ª pole position en lo que va del año y largará adelante en la 1ª serie del domingo. Marcelo Agrelo (Toyota Camry) y Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) partirán adelante en las otras 2. Las selectivas de la “Copa Mercedes-Benz Camiones y Buses” se pondrán en marcha mañana domingo a partir de las 10:10 horas con transmisión en vivo de TV Pública y Motorplay.

1ª serie (10:10 horas)

Mariano Werner se impuso a Marcelo Agrelo por un contundente 0s350 y se llevó la pole position en la tanda cronometrada. Fue la 2ª para el piloto entrerriano en la presente temporada. El piloto del Fadel Memo Corse partirá en la 1ª fila junto a Valentín Aguirre, quien se clasificó 4º con el Chevrolet Camaro atendido por el Canning Motorsport.

En la 2ª fila estarán Agustín Canapino, que lidera el campeonato y viene de ganar las últimas 4 Finales de manera consecutiva, y Santiago Mangoni, que completó el top10 de la clasificación a bordo de otro Chevrolet Camaro del Canning Motorsport.

Fila 1 Werner Aguirre Fila 2 Canapino Mangoni Fila 3 Martínez Ebarlín Fila 4 Trosset Ardusso Fila 5 De La Iglesia Palazzo Fila 6 Fontana Di Palma Fila 7 Faín Martínez Fila 8 Azar Serrano Fila 9 Mazzacane

2ª serie (10:35 horas)

Marcelo Agrelo partirá adelante en la 2ª selectiva con el Toyota Camry del Maquin Parts Racing. Junto a él estará Julián Santero, quien se clasificó 5° con el Ford Mustang del Fispa Corse. Mauricio Lambiris (Ford Mustang) saldrá desde la 2ª fila junto a Juan Martín Trucco, que llegó 11° en la tanda con el Dodge Challenger del Di Meglio Motorsport.

Fila 1 Agrelo Santero Fila 2 Lambiris Trucco Fila 3 Chapur Castellano Fila 4 De Benedictis Landa Fila 5 Spataro Jakos Fila 6 Impiombato Candela Fila 7 Benvenuti Carinelli Fila 8 Teti Scialchi

3ª serie (11.00 horas)

Christian Ledesma finalizó 3º en la tanda cronometrada y se aseguró la posición de privilegio en la grilla de la última batería con el Chevrolet Camaro del Pradecon Racing. Se medirá con Germán Todino, a bordo del Ford Mustang atendido por la Scudería JT.

Detrás de ellos partirán Otto Fritzler con el Toyota Camry de la escuadra afincada en Escobar; y Jeremías Olmedo, con otro vehículo del óvalo, que recibe la atención del Moriatis Competición.

Fila 1 Ledesma Todino Fila 2 Fritzler Olmedo Fila 3 Quijada Craparo Fila 4 Álvarez Urcera Fila 5 Vázquez Bonelli Fila 6 Rossi Ruggiero Fila 7 Canapino Domenech Fila 8 De Carlo Alaux

Horarios de TV en vivo – TC y TC Pista – Toay

Domingo 16 de noviembre

9.00 a 10.00 – por DeporTV y Motorplay

10.00 a 14.30 – por TV Pública y Motorplay

Cronograma – TC y TC Pista – Toay

Domingo 16 de noviembre

9.15 a 9.25 – 1ª Serie TCP (5 vueltas)

9.40 a 9.50 – 2ª Serie TCP (5 vueltas)

10.10 a 10.20 – 1ª Serie TC (5 vueltas)

10.35 a 10.45 – 2ª Serie TC (5 vueltas)

11.00 a 11.10 – 3ª Serie TC (5 vueltas)

12.15 a 12.55 – Final TCP (25 vueltas o 40 minutos)

13.30 a 14.20 – Final TC (30 vueltas o 50 minutos)