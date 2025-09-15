Leandro Zdero y Aída Ayala: Un análisis de las turbias vinculaciones políticas en el Chaco

El vínculo político entre el actual gobernador del Chaco, Leandro Zdero, y la ex intendenta de Resistencia Aída Ayala ha sido objeto de análisis en el contexto de una investigación judicial por presunta corrupción. Ayala, quien fue secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, enfrenta acusaciones de «fraude en perjuicio de la administración pública».

En el marco de la causa judicial conocida como “Lavado II”, la fiscalía federal ha solicitado información sobre las funciones que desempeñó Zdero en la Municipalidad de Resistencia durante la gestión de Ayala. Se investiga si existió un presunto direccionamiento de contrataciones y sobreprecios.

El fiscal federal Patricio Sabadini requirió a la jueza federal Zunilda Niremperger que solicitara a la Municipalidad de Resistencia los nombramientos y funciones de Zdero en el período en el que se desempeñó como secretario de Gobierno y jefe de Gabinete.

La causa “Lavado II” tiene como principales imputados a Aída Ayala y a Jacinto Sampayo, ex secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales. La investigación se centra en el presunto favorecimiento a la empresa PIMP S.A. en la licitación del servicio de recolección de residuos de Resistencia.

Aída Ayala fue condenada por fraude en perjuicio de la administración pública a tres años de prisión en suspenso y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sin embargo, fue absuelta del delito de lavado de activos. La defensa de Ayala ha negado las acusaciones, afirmando que se trata de una persecución política.

Por su parte, el gobernador Leandro Zdero ha declarado como testigo en la causa, desligándose de la responsabilidad en la contratación de la empresa investigada. El mandatario provincial ha afirmado no haber tenido injerencia en el trámite de la licitación en cuestión.