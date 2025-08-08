Le hicieron el “cuento del tío” y le robaron 35 mil dólares en la Plaza Peralta Ramos

Un hombre de 81 años fue víctima de un “cuento del tío” en la ciudad de Mar del Plata, donde le robaron 35 mil dólares que tenía guardados en su casa.

Según la información a la que accedió el portal 0223, el hecho ocurrió el pasado 25 de julio y esta semana, tras una investigación policial, se realizaron allanamientos con resultados positivos, incluyendo la detención de un sospechoso y el secuestro de armas de fuego.

La maniobra comenzó en la plaza Peralta Ramos, donde el jubilado paseaba a su perro. Allí fue abordado por un hombre que lo saludó con: “¿No te acordás de mí?”.

El estafador logró convencer a la víctima de que era un conocido de su hija y le dijo que acababa de vender un departamento, por lo que necesitaba guardar una importante suma de dinero en un lugar de confianza.

Convencido por el falso vínculo, el hombre accedió y se subió al Ford Focus del sujeto hasta su domicilio, donde guardaba sus ahorros personales. Una vez allí, y tras una breve distracción, el delincuente desapareció con el botín.

A partir de la denuncia y las tareas investigativas, se identificó el vehículo y se localizó la dirección del sospechoso. Con esa información, la Justicia de Garantías autorizó un allanamiento que se llevó a cabo esta semana con personal de la comisaría segunda.

Durante el procedimiento se secuestraron el auto involucrado, 400 dólares, dos celulares, dos escopetas, un revólver, una pistola, municiones y dos réplicas de arma de fuego.

Por orden de la fiscal Constanza Mandagarán, el principal sospechoso, un hombre de 43 años, fue imputado por hurto y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Además, en la vivienda fueron aprehendidos un joven de 25 años y una mujer de 76, quienes quedaron imputados por tenencia ilegal de armas de uso civil.