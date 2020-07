  Lauría explicó su voto dual en el aumento del boleto

El concejal de Vamos Juntos, Nicolás Lauría, que integra la Coalición Juntos Por el Cambio, proviene del Partido Fe inspirado en la actividad política del extinto sindicalista Jerónimo Venegas, votó favorablemente hoy en la Comisión de Legislación, el aumento del boleto urbano de pasajeros, que deberá aprobarse en la sesión plenaria del próximo viernes y consistirá en elevar a $ 35,24 el valor del boleto plano.

Ayer, el edil de Vamos Juntos, se había abstenido en Transporte, lo cual dejó abierta una incógnita sobre la definición del proyecto que impulsa el Departamento Ejecutivo, en el contexto de una problemática que afecta al servicio a nivel nacional, con excepción del Área Metropolitana Buenos Aires, más conocida como AMBA que está compuesta por la Ciudad de Buenos Aires y 40 municipios del Gran Buenos Aires.

Allí, en el AMBA, se distribuyen subsidios al transporte público de pasajeros, que son la crema del negocio explotado por un sistema que armó la maquinaria de recaudación K en la década ganada, que formó parte de la corrupción que llevó a juicio y condena como responsable de la Tragedia de Once, a Ricardo Jaime, secretario de Transporte de Néstor Kirchner.

Los subsidios no fueron aplicados al interior del país, relegado a percibir por la misma prestación sólo el 30 % de lo que aún reciben las Empresas del AMBA. Esta situación impacta directamente en los bolsillo de los pasajeros (por ejemplo de Mar del Plata), que sostienen el sistema donde se concentra el 50 % del producto concentrado en solo 2.000 km2, quedando el resto del país a expensas de esa arbitraria distribución.

Esta es una consideración clave para entender qué se vota en Mar del Plata, cuando hay que actualizar costos de explotación del servicio. Esta desigualdad es la que defiende el Frente de Todos en Mar del Plata.

En comunicación con mdphoy.com , el concejal oficialista explicó su voto de abstención de ayer y a favor hoy, en Transporte y Legislación, respectivamente.

Lauría expresó “ haber mantenido una conversación al respecto con el intendente Guillermo Montenegro, en la cual explicó que su militancia barrial y en contacto permanente con trabajadores y vecinos que no llegan a fin de mes, sería no responder a las expectativas que genera su militancia. Que llegó a su banca con Guillermo Montenegro y que así seguirá hasta la finalización del mandato”. No obstante, admitió que existen diferencias con quienes conformando el Partido Fe se desprendieron de Juntos Por el Cambio, armando bloques propios o directamente pasando a formar parte del Frente de Todos. Ese es un tema que está en debate interno con otras expresiones de FE en distintas ciudades del resto del país, que ingresaron a cámaras legislativas y concejos deliberantes.

No obstante, haber cambiado su voto, no significa que haya decidido cómo expresará su posición en la sesión del próximo viernes, cuando se dé el debate que responde a una especial coyuntura, en el contexto de una pandemia cuyos alcances aún se desconocen. Lo cual no debe excluir que si los fundamentos no lo convencen hasta podría votar de manera negativa, es decir utilizando una tercera instancia del voto, nada usual por cierto.

Finalmente, Lauría enfatizó que su alineación con la diputada provincial por Necochea, Natalia Sánchez Jáuregui, “es absolutamente normal y armónica”, sólo que necesitaba en este caso, mayores fundamentos que lo ayuden en su reflexión final de la cuestión de fondo que se debatirá el próximo viernes.

Una vez más la política de tarifa del transporte público, genera una amplificación de participación política, en esta ocasión en un escenario inédito y coyuntural por las derivaciones del Covid-19.