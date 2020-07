Laura Del Pir calificó al PAMI como una madriguera; el Houssay es el detonante de Mar del Plata

La secretaria de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad fue lapidaria. Determinante en sus definiciones, Laura Del Pir habló sobre la situación que atraviesa el sector que representa gremialmente y con todo el peso cayó sobre las autoridades del Hospital Bernardo Houssay porque no se respetaron los protocolos, dijo en declaraciones periodísticas

“En la mayoría de las clínicas están funcionando medianamente bien, habida cuenta que venimos pidiendo no sólo el cumplimiento de los protocolos sino también en que la gente practicara con los elementos”, inició la secretaria de ATSA.

“Lamentablemente el único que hizo oídos sordos fue el Houssay, que hoy es el detonante de toda Mar del Plata y el que le complica la vida a toda Mar del Plata porque no se tomaron las medidas. Lo más grave es que tenían las posibilidades y no lo hicieron, lo que para mí es desidia. Cambiaron las figuritas, al director. Los argentinos estamos cansado de que cambien los nombres y todo siga igual”, declaró Del Pir al diario digital elmarplatense.com

Y añadió que “hablé con el doctor Fidel (actual director), le recomendé que los pacientes que no tenían COVID-19 los atendiera domiciliariamente, que deje un solo piso con pacientes infectados y que mandara a todo el personal a su casa. Le permitieron tomar enfermeras porque ya no tenían. Pero no hicieron nada. Tal es así que uno de los enfermeros que entró como refuerzo ya fue contagiado porque ni siquiera le dieron ni una fotocopia de cómo era el protocolo para vestirse para atender a un paciente con coronavirus. Es preocupante porque esto se expande, es un asesino silencioso”.

Asimismo, la secretaria gremial explicó que “el viernes habíamos pedido una audiencia en el Ministerio y nos enteramos que por la tarde una médica había ido a la central de PAMI con síntomas. Desinfectaron el sábado y el domingo, automáticamente. Y en el Houssay, nada. Cuando les tocan su madriguera lo hacen con rapidez y cuando no, hacen esperar y no toman ninguna medida de desinfectar”.

Respecto a la situación salarial, Del Pir subrayó que “la mayoría de las mujeres de sanidad somos cabeza de familia y con un solo sueldo no alcanza. Por eso hay compañeras que tiene que hacer dos o tres trabajos y encima las cosas han aumentado mucho en este contexto”.

Mientras que en el sector privado, la representante de ATSA dijo que “estamos con problemas en la Clínica del Niño, la de Fracturas, Colón y Pueyrredón, que no habían pagado el aguinaldo. Todos han sido asistidos por el Estado ya que en las clínicas nunca han dejado de trabajar aunque bajó un 45% el trabajo. Pedimos una audiencia en el Ministerio y en estos días están liquidando, por lo que el dinero ya lo tenían. En tanto, las medidas de protección se las proveen al personal”.