Las Vox Popurri obtienen 4 Nominaciones a los Premios Hugo Federales por la sede Mar del Plata

El trío vocal y actoral VOX POPURRI, que cuenta con la dirección y puesta de Mariano Magnífico, obtuvo 4 nominaciones por la sede Mar del Plata a los Premios Hugo Federales: Mejor Espectáculo Musical, Mejor Música, Mejor Libro y/o letras y Mejor Dirección.

Estas nominaciones son el resultado de una temporada veraniega marplatense exitosa, agotando todas las funciones, llenando el Teatro Astros de calle Corrientes y la sala Melany de Mar del Plata en vacaciones de invierno. Y tras cantar en la ceremonia de los Martín Fierro de Radio 2025, VOX POPURRI se presentará el lunes 15 de septiembre a las 20 horas en el Teatro Argentino, B. Mitre 1448, Buenos Aires. Además, el 26 de septiembre entarán en Córdoba Capital con su show «Fanfarria, al latido de un compás»-

Vox Popurri en las redes sociales acumula millones de visualizaciones con sus reels en los cuales fusionan diferentes géneros musicales con letras originales sobre la vida cotidiana y muchos se ven identificados. Las artistas marplatenses que forman el grupo son Judith Morales (voz) Tamara Prato (voz) y Camila Suero (voz, piano y arreglos vocales). Nominadas a Mejor Teatro Musical, terna compartida con Mamma Mia!, fueron elegidas para cantar en la ceremonia de los Premios Estrella de Mar 2025.

Las amigas crearon en 2022 el original grupo VOX POPURRI, desde el que buscan tomarse con humor las canciones más conocidas. Y lo hacen desde la música y la actuación. Componen escenas o momentos a partir de canciones originales. Siempre retoman canciones conocidas y hacen reversiones, algo que las conecta con el público.

Breve reseña de las integrantes:

Judith Morales es cantante y vocal coach. Estudia actualmente en la Escuela de Música Contemporánea en Buenos Aires, mientras se forma como actriz en la ciudad. Escribe sus canciones y está por sacar su primer EP en enero del 2025.

Tamara Prato es cantante y pianista, estudió en el Conservatorio Luis Gianneo de la ciudad de Mar del Plata piano y flauta traversa, y es profesora de canto. Es vocalista de tres bandas en la ciudad: Afrodita, donde hacen rock y pop internacional, Family Funk (disco y Funk), y Abre Paez (canciones de Fito Paez).

Camila Suero es pianista y cantante. Se formó en piano académico en el conservatorio Luis Gianneo de la ciudad de Mar del Plata y en el profesorado de arte Adolfo Ábalos dónde desarrolló la especialización en piano jazz. Estudió actuación y participó en obras de teatro musical en Mar del Plata y Capital Federal como actriz, cantante y directora musical. Es directora de coros, docente y coordinadora en programas de Orquestas Infantiles y Juveniles en Mar del Plata y Chascomús. Fue nominada como revelación en los Premios Estrella de Mar 2020 por la obra «Una noche en el Café Concert» y ganó el Premio Hugo Federal como «Mejor interpretación femenina en espectáculo musical» por la obra «Mucho Bardo y pocas Nueces».