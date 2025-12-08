Las ventas minoristas pyme cayeron 4,1% interanual en noviembre, según CAME

Las ventas de “Ferretería, materiales eléctricos y de construcción” cayeron 3,2% interanual. Si bien algunas actividades vinculadas con el mantenimiento hogareño mostraron movimiento por factores estacionales, la falta de financiamiento y la pérdida de ingresos restringieron obras de mayor envergadura. El rubro también registró faltantes puntuales en materiales eléctricos que limitaron la disponibilidad de stock, siempre de acuerdo con CAME.

En “Textil e indumentaria”, la baja fue de 4,3% interanual. Según el informe, la demanda se mostró muy selectiva y condicionada por la erosión del ingreso disponible, lo que llevó a una fuerte búsqueda de precios bajos. Los comerciantes destacaron la creciente competencia con el comercio informal y con plataformas internacionales de venta online.

Perspectivas, según CAME

De acuerdo con CAME, en el análisis de la situación general de los comercios, el 54,2% de los encuestados señaló que su actividad se mantiene estable respecto del año anterior. En cambio, el 37% afirmó que experimentó un deterioro, lo que representó un aumento de cuatro puntos porcentuales en comparación con octubre, interrumpiendo una mejora de percepción que se había consolidado en los meses previos.

El clima de inversión continúa siendo adverso para la mayoría del sector: el 60,1% de los comercios consideró desfavorable realizar inversiones en este contexto. Solo un 14,6% evaluó el escenario como propicio para desembolsos de capital, mientras que un 25,2% no definió postura.

En cuanto a las expectativas a futuro, el informe mostró que un 48,6% de los consultados proyecta una mejora en su situación dentro de un año. A su vez, el 43,7% cree que no habrá cambios y el 7,7% anticipa un empeoramiento.