Las ventas minoristas pyme bajaron 1,4 por ciento interanual en octubre

CAME: perspectivas

En cuanto a las expectativas, el 47,9% de los empresarios consultados prevé una mejora para el próximo año, mientras que el 43% estima que la situación se mantendrá sin cambios y el 9% anticipa un deterioro. Más de la mitad de los comerciantes (57,3%) considera que no es un buen momento para invertir, reflejando un escenario de cautela y moderado optimismo hacia el cierre de 2025. (DIB)