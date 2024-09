Las torres invaden la ciudad; Segunda parte

MUNICIPALIDAD: Cuando la Excepción es la Norma, algo está mal. Las torres del caso se

aprueban así. Con Normas bien estudiadas, normas que contemplen todo, las Excepciones

solo en beneficio del interés privado no deberían existir. Caso contrario, vamos camino de la

excepcionalidad permanente. La naturalizamos. Lo cual, por definición y propia condición,

deviene arbitrario. Lo opuesto a un Plan. El que falta.

Sorprende inclusive, en su aprobación , el procedimiento seguido por la autoridad de

aplicación, o sea, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Los Indicadores Particulares de estas

torres los fija el HCD. Entiéndase, lo que finalmente se autoriza y luego se construye lo

resuelven los concejales. Sin formación en la materia; a saber: elaboración de normas legales

relativas al ordenamiento y planificación de los espacios que conforman nuestro hábitat.

Disciplina específica, donde la improvisación no tiene lugar. La pulseada la gana la POLITICA.

Al margen, un dato curioso: la Comisión de Obras y Planeamiento la preside una Psicóloga.

Es de imaginar entonces, a los señores inversores, sus patrocinadores, detrás de los concejales

para que aprueben esto o lo otro. Discrecionalidad pura. La que el mismo sistema habilita por

más que se diga lo contrario. Y esto está MAL. Y lo que está mal hay que corregirlo. No usarlo

como antecedente para seguir haciendo el mal. Cuando una Norma debiera ser la Ley a

respetar. Y basta

Y veamos, lo recomiendo, el Impacto Ambiental de estas megaobras. Me dicen, en el caso

ilustrado, que su evaluación se llevó a cabo y sus resultados no arrojaron efecto negativo

alguno. En serio ? NO, por favor. Esto no es así. Es perjudicial por donde se mire. Y si me

equivoco, a las pruebas me remito: que se publiquen los estudios realizados. Y que podamos

verificar que se tuvo en cuenta. Y que se omitió. Simple.

Salvo que la aspiración colectiva, en la costa marplatense, para el 2050 (y no falta tanto…),

sea convertirla en una Little Manhatan , bien bordeada de elevadas torres. Y que todo aquello

que amamos, nuestra Identidad, nuestro Patrimonio, NO EXISTA MAS.

Miren ustedes, si un poco de este interés en concebir ostentosos “hijos monstruosos”, se

aplicara a una periferia de la que nadie se acuerda. Con niveles de conurbanización que se

asemejan al AMBA. Y atención con las estadísticas, su proyección. Hablemos de esto por favor.

La ciudad dual de la que no se habla.

Volviendo, este accionar de nuestros administradores, sus decisiones, son una parte de la

historia. Y no creo, la más importante. Y miremos porqué. Si las fuerzas vivas de una sociedad

se llaman a silencio; si aquellos grupos o sectores representativos, por su autoridad o por su

influencia social, no actúan, no ejercen su mandato, su responsabilidad en defensa de la

ciudad; ahí estamos en problemas. Y esto es lo que nos sucede. Claro. Declinamos el poder

que tenemos. Otros actores entran en escena… Existe el recurso a mano. Un par de ejemplos.

UNIVERSIDAD: Contar con una casa de altos estudios es un privilegio. Y no nos damos cuenta.

No sabemos u olvidamos su rol. Cuando se trata de un actor principal. Un factor de cambio.

Cuando una de sus funciones básicas, la Extensión, es prestar servicios a la Comunidad.

Responder a necesidades de su desarrollo. Dando soluciones, elevar propuestas superadoras.

Cuando además contamos con una FAUD, un auténtico escenario de creación, desarrollo,

transmisión y crítica, de todos los saberes pertinentes al caso que nos ocupa. Ergo, un hecho

urbano trascendente. En modo alguno excluyente de su participación en variados otros.

Cuando por natural derivación, la noticia esperada sería el necesario involucramiento de

nuestra UNMDP, su misma FAUD, en todo lo concerniente al Desarrollo Urbano de MDP.

Su Dictamen será Bienvenido. Hay modos y maneras. Exceden el propósito de estas líneas.

Que así sea. El Interés Público lo exige.

COLEGIO de ARQUITECTOS: Si el Colegio no actúa en salvaguarda de la ciudad, que nos queda?

Nos queda un espacio vacío. Que mal podemos reemplazar con nuestras voces aisladas.

Sin duda alguna, esto es así. Y no digo nada nuevo, el Colegio es el instrumento absolutamente

válido para la consecución de este FIN: Promover el intercambio y la necesaria acción con los

Municipios y la Sociedad toda. En el área de Planificación Urbana, dar el puntapié inicial.

Actuando por delegación del Estado, todo ello se espera de esta Institución. En su natural

incumbencia, saber especializado, los límites son los propios. De suyo, aquí habla un colega.

Nadie nos impone nada. Así pues, vale no involucrarse? No decir esto está bien, esto está mal?

No señor. Una función inexcusable. Que no se atiende debidamente. De revertirla se trata

En la materia – Hábitat y Territorio – ningún otro sector de la Sociedad tiene más autoridad

profesional. Hay que asumirla. Y decir aquí estamos. Cierto es. Hemos sido formados para eso.

Y al diablo con los conflictos de intereses! Variopintos, si se concede. Cuando algunos colegas,

por acción u omisión, son en casos y a la postre, los patrocinadores a los que se apela para

que estas excepciones se lleven a cabo. Entre otras cuestiones en pugna, ante la lógica

perversa de las compensaciones y Cia.

COROLARIO y PROPUESTA: A riesgo de arrogarme una representación que no manejo, tengo

para mi, deviene imperativo hacer algo para que esto cambie. Proposición que me exime de

mayores pruebas. Se deduce con facilidad de lo ya demostrado previamente. Se comprende.

Huelga decir, Reglar y Proceder, llevará un tiempo. Un largo recorrido. Cuyos primeros pasos

nos esperan. Y esto tiene que ser sin ociosos trámites ni demoras. Las Instituciones ya existen.

Los Recursos Humanos también. Y para pensar no necesitamos presupuesto. En la propuesta,

solo la firme voluntad de llevarla adelante.

Y por algo se empieza. Un primer objetivo, salir de los compartimentos estancos que se han

generado; a saber: MPGP / UNMDP / CAPBA, actores principales que deben integrarse en el

cartel y el trabajo. Y “no sacar los pies del plato”.

Propongo en esta dirección, la CREACION de un FORO, donde las tres Instituciones digan:

Presente. Instituto con el rumbo puesto en el Desarrollo Urbano que Mar del Plata requiere.

Hoy y Mañana. Este es solo mi aporte a un DEBATE NECESARIO. Están todos invitados.

Verán, esto no solo es posible. Se espera, se necesita, se debe enfrentar. La realidad avanza.

Alguien piensa lo contrario? A mano, mejores ideas y soluciones? Tienen la palabra.

Y llegará de este modo el día, quiera Dios, de saber BIEN, de hacer BIEN, lo que debamos saber

y hacer ; día en el cual los indicadores urbanísticos ya sean analizados, establecidos, por este

nuevo encuentro, con su reconocido saber y autoridad. Y que también sea el día donde la

Política sea el calificado instrumento de la Técnica. Y no al revés. Un salto adelante. Y no dudar.

Y la tomo prestada, sirva la expresión, en nosotros la mejor manera de “Repensar la Ciudad”.

Arqº Horacio Gualberto Richard´s

Setiembre del 2024

