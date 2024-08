Las torres invaden la ciudad

De los tiempos en que la Naturaleza concebía hijos monstruosos, Charles Baudelaire en su

poemario Las Flores del Mal , evoca a una magnífica joven giganta y cierra expresando:

“Me hubiera gustado…y a veces en verano, cuando los soles malsanos, cansada, la hicieran

tenderse en medio de los campos, dormir a pierna suelta a la sombra de sus senos, como una

aldea apacible al pie de la montaña.”

Bueno, parafraseando al poeta maldito – salvando distancias entre aquella imaginaria escena

bucólica y este horror urbano real – tengo para mi, que no solo no dormiría a la sombra de las

“gigantas” modernas – las torres del caso – sino que no viviría siquiera en su vecindad. No, por

favor! Y no le deseo esta suerte a nadie. Es que no se dan cuenta? El Impacto Ambiental es

perjudicial por donde se mire. Y si se dan cuenta, como se permite? Y todo es así. Sin vueltas.

Y ahora a “llorar sobre la leche derramada”. Igual, va mi testimonio. En vano dirán. No importa.

Y veamos.

Se beneficia, ello no obstante, al vecino?

NO. Obviamente. A la vista está. Mega-obra, FUERA DE ESCALA TOTAL: Proyecta sombras.

Corta visuales. Devalúa propiedades. Afectando para siempre un contexto de poca/media

densidad y casas bajas. Cambio cuya proyección además se extiende. Se reproduce. Ya se verá.

Se beneficia al barrio, sus calles aledañas?

NO. Hoy el amalgamado resulta además MUY FEO. Así de simple. La agresiva presencia de la

obra que cuestiono desequilibra sin atenuantes. Sin amortiguación ni transición alguna. MAL.

Esto lo ve cualquiera. Jamás se debe implantar una TORRE al lado de un CHALET. Y en la zona

hay varios. En el Patrimonio del Caso o del Barrio, respetar el Contexto existente es primordial.

Se beneficia el paisaje urbano del área?

NO. Todo lo contrario. Ni de cerca ni de lejos. Sin duda alguna, la obra se construye en un lugar

equivocado. A las claras, una nota disonante. Los desarrolladores lo saben. Y lo ignoran.

Con total desprecio por el paisaje, Patrimonio de la Comunidad. Hoy degradado sin remedio.

Dejando en evidencia, nuestra falta de compromiso, con el cuidado que TODOS le debemos.

Se beneficia el paseo costero?

NO. La ostentación del peor escenario. En toda su magnitud, tenemos al convidado de piedra:

La indeseable torre, la que nunca hubiésemos preferido tener. Ni ver. Y que a la fuerza vemos.

Dada la conformación de bahía, su largo recorrido, el daño se extiende. Brutal contraste con

el tejido urbano existente. Protagonismo excluyente, dominante. Y que los demás se arreglen.

Se beneficia la ciudad?

NO. Salvo que reneguemos de los factores precedentes. Sería un sinsentido. La ciudad, su tan

mentado borde marítimo, se beneficia con un desarrollo armonioso, no exento de belleza.

Y esto también cualquiera lo sabe. Y el acervo ciudadano no se puede vapulear de este modo.

Salvo que a nadie le importe nada. Que de hecho es lo que ocurre. Con estos atroces edificios.

ERGO: LOS BIENES COMUNES NO SE BENEFICIAN. SE PERJUDICAN. Y UNA SOLA EXPLICACION:

EL INTERES PRIVADO PUEDE MAS QUE EL INTERES PUBLICO. POCOS PREVALECEN. LOGRAN SU

COMETIDO MATERIAL. CON NEGATIVOS EFECTOS SOBRE MUCHOS. QUE SOPORTAN EL

IMPACTO AMBIENTAL. QUE NO AFECTA NI IMPORTA A LOS POCOS. QUE HACEN SU NEGOCIO.

Esto es así. Mal que nos pese. Y las consecuencias son irreversibles. Y si en el pasado o este

presente hay otros ejemplos del mismo tenor, bueno, hoy es imperativo un alto en el camino.

No capitalicemos más errores. Hagamos el mea culpa. Hagamos las cosas bien. De eso se trata.

Pero veamos algo más. Todo acontece delante de nuestras narices. La Sociedad lo observa.

Los hechos se desarrollan. La consumación de un sistema se expresa. Entonces, que sucede?

Indiferencia. No hacemos propia la situación. Sabemos, hay quienes conciben y/o conducen

los procesos; otros que con variadas responsabilidades los observan; otros, mayoría, los

ignoran, no les importan, o los ven, ven las obras desde luego y dirán: “ Mirá vos, que lo tiró…”

Al que le quepa el sayo que se lo ponga. Esto vale para TODOS. Carecer de un PLAN URBANO

es manejar a tontas y ciegas. Ausencia del Estado en un deber indelegable: regular la actividad

de los particulares. No habilitando Excepciones que son la Norma. De la mano de vergonzosas

“Compensaciones”, una inmoralidad institucional. Sirva este aporte a un DEBATE NECESARIO.

Arqº Horacio Gualberto Richard´s

