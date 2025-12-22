Las ternas de los premios 2025 ya tienen a sus candidatos

Al hacer uso de la palabra, la presidenta del Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata, Patricia Garciarena, expresó: “Queremos que sepan que estos últimos meses han sido de mucho trabajo y esfuerzo, por lo cual esperamos contar con su apoyo y compañía en una noche tan especial para el deporte de la ciudad”.

Dados a conocer los detalles de la celebración, solo quedó una incógnita que será revelada el domingo, por la noche: quién será el acreedor del máximo galardón, destinado al mejor deportista del año. Vale destacar que la atleta Florencia Borelli fue la ganadora en la edición anterior, por su desempeño en 2021.

DISTINCIONES ESPECIALES EN EL LANZAMIENTO

Como es tradicional, durante la presentación de los Premios al Deporte, hubo un momento para entregar menciones a deportistas, entidades y periodistas por sus actuaciones destacadas en los últimos tiempos.

En esta ocasión, los galardonados fueron:

Genaro Rafaniello, el joven maravilla del hockey marplatense; Mejor arquero del campeonato argentino de selecciones sub 16

Lautaro Ercilla, presente y futuro de la pelota vasca argentina; Campeón mundial sub 23 en la categoría pelota goma masculina

Martina Casero, crecimiento y proyección internacional; Medalla de bronce en el Mundial de Taekwondo ITF (categoría junior) que se desarrolló en Croacia.

Maximiliano Kittler, superación personal a través del deporte; Campeón mundial de powerlifting (World Cup IPL “Buenos Aires 2025”)

Ignacio Espindola, ejemplo de resiliencia; Piloto marplatense de la Clase 1 de Turismo Pista. Volcó dos veces y volvió al ruedo.

Guadalupe Alonso, determinación en cada curva; Piloto marplatense, referente del motocross argentino, ganadora del Enduro de Invierno 2025.

Corina Butti, perseverancia sobre ruedas; La ciclista, radicada hace décadas en nuestra ciudad volvió a consagrarse en una competencia internacional de Mountain Bike

Juan Cruz García Castañón, pionero argentino en olas gigantes; Primer y único surfista del país en el Big Wave Gran Prix de Nazare, Portugal.

Yamila Zavala Rodriguez, referente de la natación master femenina de nuestro país; Tuvo una destacada participación en el World Aquatics Masters Championships que se llevó a cabo en Singapur.

Torneo León Najnudel, una marca registrada en el maxibásquet; Se cumplió el décimo aniversario del certamen que rinde homenaje al creador de la Liga Nacional, con el impulso de Adolfo “Gurí” Perazzo.

Zorros, primer club de diversidad sexual de Mar del Plata; A 10 años de su fundación

Ezequiel Echeveste, un héroe vestido de rugbier; El jugador de San Ignacio le salvó la vida a su rival, Lucas Cedarry, de Sporting, quien se descompensó en una acción del partido.

Carlos “El Gato” Olivera, historia viva del boxeo marplatense; Exponente de la “vieja guardia” y formador de las nuevas generaciones: un imprescindible de la disciplina en la escena local.

Instituto Superior DeporTEA; Tres décadas formando periodistas

Carlos “Cachacho” Pascual – “Revista Tiempo Récord”; 20 años marcando el pulso del deporte marplatense

LAS TERNAS

Ajedrez: Franco Quezada, Matias Villordo y Juan Ignacio Cuello Alcaria

Artes marciales y deportes de contacto: Tomás Maimone (Taekwondo ITF), Tomás German (Kendo), Aldana Amaya (Tang Soo Do), Juan Adrián Cobelli (Tai Chi Chuan) y Ethel Loscalzo (Jiu Jitsu Brazilian)

Atletismo: Micaela Levaggi, Florencia Borelli y Diego Lacamoire

Básquet: Valentín Lofrano, Juan Cruz Bourdal y Gerónimo Sala

Beach Vóley: Belén Enríquez, Brais Del Coto y Valentín Lombardo

Bochas: Cristian Mendoza, Nicolás Sian y Rubén Medei

Ciclismo: Carolina Pérez, Daniel Rodríguez, Joakin Batlle y Agustín Fraysse

Deporte adaptado individual: Rodrigo Romero (boccia), Inti Mantz (paranatación), Sabrina Priore (parapowerlifting), Khalil Profiti (boccia) y Matías Fenoy (parapowerlifting)

Deporte adaptado en equipo: Agustín Bortolotto y Angelo Fregonese (Básquet SD), Isidoro Ceballos y Benjamín Puga (Fútbol 7 PC), Franco Alarcón (fútbol 5 para ciegos), Facundo Godoy (Fútbol 7 PC) y Milagros Aguirre (goalball)

Deporte motor zonal: Franco Popovich, Marcelo Doumic y Brian Hernández

Deporte motor nacional e internacional: Diego Verriello, Santiago Mangoni y Alejandro Martínez

Deportes acuáticos: Ornella Vidal, Manuel Iglesias y Sofía Chaillou

Ecuestre: Cristian Naya, Delfina Crespo Bonazzola, Rafael Martínez Amado y Pilar Castelfidardo

Fútbol: Yaqueline Martínez, Martín Capitanio, Emmanuel Salvini, Manuel Puente y Joaquín González

Gimnasia artística: Dolores Carregal, Micaela Marchesi Usai y Juana Azerman

Golf: Santino Berengeno, Gonzalo Ramacciotti y Blas Ayesa

Handball: Lautaro Moracci, Guadalupe Gutheim y Simón Viera

Hockey: Candela Ganduglia, Emanuel Eciolaza y Agustina Álvarez

Judo: Santiago Lareu, Giovanna Monroy y Brisa Suárez

Karate: Aylen Yardin, Ámbar Orrego y Noah Nievas

Karting: Thiago Palotini, Cristian Di Scala, Guillermo Bakker y el binomio Francisco Córdoba / Franco Vidosa

Natación: Matías Chaillou, Malena Toni, Catalina Acacio, Mía Di Pace y Catalina Dos Santos

Patín: Ken Kuwada (carrera), Matías Ovejero (artístico) y Catalina Amburi (roller hockey)

Pádel: Lihuel Angelini Candiano, Luca Cortese y Ramiro Pereyra

Remo: Santiago Ferrer Ferrero, Clara Galfre y Agustín Scenna

Rugby: Juan Ignacio Cecive, Francisco Carricart y Guido Bertozzi

Squash: Leandro Romiglio, Antonela Falcioni y Segundo Portabales

Surf: Franco Radziunas, Thiago Passeri Pezzati y Katya Wirsch

SUP: Alma Coletta Spada, Augusto Di Leva, Mateo Arrieta y Fabrizio Rondinara

Taekwondo: Antonella Mattei, María Julia Sepúlveda y Morena Leguizamón

Tenis: Solana Sierra, Francisco Comesaña y Horacio Zeballos

Tenis de mesa: Camila Pérez, Tobías Saisi y Francisco Torra Díaz

Triatlón: Tiago Muñoz, Martín Reynoso y Clara Debiassi

Vela: Joaquín Figueroa, Juan Diego Figueroa, Franco Riquelme Antonetti, Lorenzo Chasmann y Mateo Castañer

Voleibol: Morena Chiappero, Brais Del Coto, Azul Benítez y Mora Pampín

PREMIOS A LA TRAYECTORIA

Deportista: Christian Ledesma (automovilismo)

Entrenador: Alberto Páez (fútbol)

Árbitro: Martín Medina (vóleibol)

Dirigente: Eduardo Dominé (básquetbol)

Periodista deportivo local: Carlos Ruberto y Alberto Spognardi

Además se entregará una distinción especial a Guillermo Armani (boxeo) y se reconocerá a dos instituciones centenarias: Club de Pesca Mar del Plata y Club Náutico Mar del Plata.

EN CULTURA

Danza: Auquinco – Malambo Fantasía

Teatro: La Vargas

Artes visuales: Daniel Besoytaorube

Medios de comunicación: Adrián Barbarulo

Música: DJ Peter Suárez

Investigación científica: Miguel Monforte (recuperación de cintas fílmicas de 1900)

Oro en Cultura: Asociación de Amigos de Villa Mitre