Las razones por las cuales la Ruta 88 continúa siendo un cementerio vial: Reclamos datan datan de setiembre de 2009

Ya en 2009 se había advertido sobre el peligro que la traza de la Ruta Provincial 88, el principal ingreso desde el sur hacia nuestra ciudad, fundamentalmente del tránsito pesado y como vías de acceso a las cercanías de los puertos de carga de Necochea y Mar del Plata, en ese sentido consultado un ingeniero, especializado en ingeniería de Tránsito con amplios antecedentes en temas de vialidad, con estudios respectivos sobre toda la planificación necesaria, que cuenta como antecedentes el estudio de pre factibilidad con las proyecciones necesarias por ejemplo para autopista Buenos Aires – La Plata.

Sobre el choque de la ruta 88 y se han comenzado a deslizar las probables razones del trágico hecho que conmueve profundamente a la ciudad debido a que el camión Mercedes Benz 1114 transportaba alrededor de 45 toneladas. Sobre el particular son necesarias las siguientes reflexiones: 1°. un camión MB 1114 con ese tonelaje no cumple con las normas de relación Peso-Potencia dictadas oportunamente por la Autoridad Nacional y 2° un camión de esa características no puede cargar ese tonelaje.

Motivo por el cual es obvio que la rotura de la lanza, conforme surge como origen de la tragedia es porque el camión no tiene estructura ni capacidad para esa carga, por lo tanto la responsabilidad se traslada al dueño del camión.

Límites de peso por eje y por conjunto

Tipo de eje/conjunto Peso máximopermitido Eje simple (rodado individual) 6?t Eje simple (rodado doble) 10,5?t Tándem doble (dos ejesjuntos):<br>• individual + integral<br>• ambos integrales 10?t / 18?t Tándem triple (tres ejes integrales) 25,5?t Total formación normal 45?t Camión con acoplado (conjunto) hasta 30?t individualmente

Peso potencia:

En Argentina, la relación mínima exigida de potencia-carga para vehículos de transporte se define en la Ley 24.449 y su reglamentación (Decreto 779/95 y Resolución 884/2018):

Para todos los camiones, la relación debe ser al menos 4,25?CV DIN por tonelada de peso total de arrastre.

Para configuraciones más grandes (tractor + semirremolque, PBT combinado entre 45?–?60?t), el mínimo es 6?CV?DIN/t, y si ??60?t sube a 6,75?CV?DIN/t.

Datos del Mercedes?Benz 1114 (OM?352)

Potencia: aprox. 130?CV (DIN)

aprox. 130?CV (DIN)
Peso bruto vehicular máximo: 11?000?kg = 11?t

Cálculo de relación potencia-peso

130 CV÷11 t?11,8 CV/t130\ \text{CV} ÷ 11\ \text{t} ? 11,8\ \text{CV/t}130 CV÷11 t?11,8 CV/t

Esto significa que tu camión ofrece alrededor de 11,8?CV DIN por tonelada.