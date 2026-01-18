Las ráfagas de viento y lluvia impactaron más fuerte en el Barrio La Perla

Mar del Plata, el temporal

En el reporte oficial de Defensa Civil se confirmó que una de las áreas más afectadas fue el sector norte de la ciudad y que los vientos resultaron más destructivos que la lluvia: «El viento afectó mucho la zona costera de La Perla, pero sobre todo desde la avenida Colón hacia Camet». «En esta zona particularmente cayeron alrededor de doce postes de luz, algunos sobre la calle y otros recostados sobre viviendas. Fueron 15 los árboles afectados, algunos de gran porte, otros de ramas más chicas, golpeando autos estacionados, que también hubo que rescatar».