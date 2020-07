Las novedades que llegan a Netflix en agosto

Otra gran producción que se retira hasta nuevo aviso es “”, el cual cuenta la historia de un hombre libre afroamericano que es secuestrado una noche fuera de su casa, en el norte de Estados Unidos, y es vendido como esclavo a un terrateniente y productor de algodon del sur. Protagonizado por, es una película que se debe ver casi obligatoriamente.

Por último, el mes que viene dejará de estar disponible el documental “This is It”, el cual cuenta los últimos momentos en la vida del rey del pop, Michael Jackson, mostrando sus ensayos, momentos privados y la última vez en la que el cantante apareció en la gran pantalla.

La lista completa de cosas para mirar durante estos días por una última vez es la siguiente:

Películas

12 años de esclavitud

28 días

Pesadilla en la calle Elm 3

Pesadilla en la calle Elm 4

Spider-Man (2002)

La noche de los muertos vivientes

Alicia a través del espejo

Point Break

Savage dog

Capitán América: Civil War

Biker Boyz

D.E.B.S

Detroit Rock City

Diana, el secreto de una princesa

In the cut

Una esposa de mentira

Eurotrip

Firewall

Flashdance

Jóvenes Brujas

Locos de remate

Vacas vaqueras

El diario de la princesa 2

El instituto

El jardín secreto

Shane

Pulp fiction

Recién cazado

Soy el número 4

The bomb

The model

Thunderstruck

En la cuerda floja

This beautiful fantastic

The black room

Enemigo invisible

Resident Evil 3

The most unknown

Baywatch (2017)

Black site Delta

Mi villano favorito 3

Pray for rain

Redline

Pitch black

The thing

Soldado anónimo

Kicking and screaming

Series

Acampados

Juacas

Ever after high

Documentales

Apex

Eagles of Death Metal

‘This is it’ (Michael Jackson)

‘Jago: a life underwater

National bird

Alive and kicking

Por otro lado, como Netflix no solo vacía su catálogo, sino que lo llena con cosas nuevas, también está disponible la lista completa de todos los estrenos que tendrán lugar en la plataforma durante el mes que viene.