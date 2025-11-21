Las máxima estarán entre los 25º y 26 º hasta el lunes ascenderá la temperatura

La temperatura era de 15 grados durante este viernes en “La Feliz”, donde el sábado y el domingo persistirá el frío con mínimas de 7 y 11ºC, respectivamente, aunque ascenderá a 24 y los turistas tendrán la posibilidad de concurrir a la playa.

A su vez, se prevé un día soleado y ameno para el lunes porque las temperaturas girarán en torno a los 26 grados.

El fin de semana extra largo comenzó este viernes con el cielo parcialmente nublado, mientras que se esperan máximas de entre 23 y 26 grados para los próximos días.

De acuerdo al pronóstico que informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, hay una probabilidad del 40% para que haya precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, a la vez que la temperatura rondaba los 17 grados en este día no laborable.

Las mismas condiciones climatológicas se mantendrían para este sábado con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 23ºC.

En el caso del domingo, sale el sol y mejora el tiempo en Capital Federal, a raíz de que el termómetro alcanzará los 24 grados y será una jornada agradable.

El lunes 24 de noviembre (se trasladó el feriado por el Día de la Soberanía Nacional) -cuando la gente retorne a sus hogares para volver a trabajar y estudiar a partir del martes- sube la temperatura a los 26ºC y no habrá lluvias.