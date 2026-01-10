Arte y Espectáculos, Infantiles

Las Magdalenas festejan una década de trayectoria en el Teatro Auditorium

por Redacción

El dúo musical Las Magdalenas celebrará sus 10 años de trayectoria con una serie de funciones todos los domingos de enero a las 21:00 en la Sala Laureti (Centro Comercial del Puerto, Local 9).

Integrado por Julieta Dorronsoro y Mery Vanborder, el proyecto nació en 2015 y se caracteriza por proponer una mirada sensible y presente sobre los chicos, donde la música, el juego, la ternura y el arte funcionan como vehículos poéticos y democráticos. A través de sus voces, guitarra y ukelele, el dúo invita a compartir un universo sonoro cálido y cercano.

En este espectáculo especial, Las Magdalenas combinan canciones de autoría propia con versiones de clásicos de la música infantil argentina, ofreciendo un recorrido musical por su historia y recuperando momentos significativos de su carrera, con versiones renovadas y lúdicas de sus primeras composiciones.

El repertorio incluye obras de referentes del género como María Elena Walsh, Magdalena Fleitas y Luis Pescetti, entre otros, en un show emotivo y auténtico que celebra el vínculo construido con su público a lo largo de una década.

