Crecen los reclamos con las multitudinarias marchas de protesta

La multitudinaria convocatoria no respondió sólo a los anticuarentena, o a quienes asfixiados por la situación económica no pueden ni circular ni trabajar. No sólo es libertad lo que se demandó, sino que además que se produzcan más aperturas de habilitaciones comerciales, porque cada vez son más las angustias que producen cierres de comercios e industrias, que dejan secuelas sociales y económicas irreparables.

La situación de la jubilación de Boudou, el caso Fabián Gutiérrez en el Calafate y la libertad de Lázaro Báez, obraron también como un incentivo para duras expresiones, que pudieron escucharse con fuertes condenas al gobierno de los Fernández.

El tema de las magras jubilaciones, también aparecieron en el menú de las quejas, y no resulta un dato menor, que haya surgido en un contexto de aumentos por decreto de los haberes jubilatorios, que pierden contra la inflación de precios cuidados, precios máximos, tarifas de servicios públicos congeladas como también las de combustibles. Los números no les cierran a los beneficiarios de haberes jubilatorios.

Como ocurrió desde que rige la cuarentena, ante la aparición del COVID 19, los manifestantes se organizaron en caravana de automóviles en Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos a la altura de la Plaza Colón, tomando por Rivadavia, Independencia y Luro hasta el monumento al General San Martín. Alli coincidieron con manifestantes que se desplazaron como peatones, caracterizándose por el uso de barbijos en su totalidad, no respetándose en algunos casos el distanciamiento social.