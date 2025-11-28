Las fotos del festejo íntimo de LLA en el Senado: Karina Milei y Bullrich a los abrazos

La Cámara de Senadores vivió este viernes la sesión de jura de los nuevos legisladores que asumirán el próximo 10 de diciembre, entre ellos, los integrantes de La Libertad Avanza (LLA) que pasarán a engrosar el bloque oficialista.

La figura central de la bancada libertaria será la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien fue alentada desde el palco del recinto por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Luego de esos aplausos de pie que le dieron los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei, se registró un saludo en privado, entre todos los legisladores electos por el oficialismo.

En ese marco, puertas adentro, la hermana del Presidente y Bullrich se fundieron en un afectuoso abrazo, al igual que con el titular de ministros, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

También estuvieron presentes el resto de los senadores electos de La Libertad Avanza, con excepción de Lorena Villaverde, envuelta en una polémica y cuestionada por su idoneidad para el cargo.