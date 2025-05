Las cuotas de los colegios privados bonaerenses subirán hasta un 11% entre junio y julio

Los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) autorizaron el nuevo cuadro tarifario que podrán aplicar los colegios privados con subvención estatal a partir de junio y julio en ambas jurisdicciones. El esquema habilita un aumento de hasta 11% en el territorio bonaerense durante el bimestre: 6,5% el mes próximo y un 4,2% a partir de julio.

La última actualización dispuesta por la Dirección General de Escuelas y Cultura provincial había sido del 3% para el mes de abril. Según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba), “el porcentaje dispuesto en esta ocasión coincide con la mejora que el Gobierno bonaerense adjudicó a los docentes en el marco de la paritaria y que alcanza a los educadores que se desempeñan en el ámbito del sistema privado de enseñanza”.

“Este nuevo cuadro tarifario permite mantener –como siempre- la calidad de los servicios educativos que ofrece el segmento de la educación privada. El porcentaje autorizado permite afrontar el pago de los sueldos otorgados oportunamente”, dijo por su parte el secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa), Martín Zurita.

En cuanto a la Ciudad Autónoma, los aranceles podrán ser modificados un 2% en junio y un 2,4% en julio, de acuerdo con una disposición que se conoció en las últimas horas y que lleva la firma de las autoridades educativas porteñas.

Cifras en mano

En octubre del año pasado la Dirección General de Escuelas bonaerenses autorizó un incremento de las cuotas correspondiente al último mes del año 2024. Fue del 3,8%, mientras que para la boleta que recibieron los padres de los alumnos en el primer mes del ciclo lectivo 2025 fue del 6%.

A través de la comunicación del área educativa provincial se fijaron los nuevos topes que tendrán permitidos aplicar las instituciones que reciben ayuda estatal.

Los nuevos valores que se aplicarán en las boletas de establecimientos de los niveles inicial, primaria, secundaria, técnica y agraria y superior de la Provincia son los siguientes:

Zurita, que está a cargo de la entidad que nuclea a más de 3.500 institutos en Buenos Aires y otros 2.000 en todo el país, explicó además que “el nuevo cuadro arancelario no contempla el incremento que tuvo que afrontar el sector en temas de mantenimiento y en los servicios públicos. Las entidades deben hacer un gran esfuerzo, junto a las comunidades educativas para sostener el nivel educativo. No obstante, todos nuestros asociados están comprometidos a no resignar la calidad del servicio educativo”. (DIB) MM